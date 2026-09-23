Komite Disiplin Federasi Sepakbola Spanyol mengumumkan keputusan-keputusannya terkait pertandingan-pertandingan pekan lalu di La Liga, dengan yang terpenting adalah laga derby Madrid.

Pada pekan tersebut, Real Madrid bertemu Atletico Madrid di Stadion Wanda Metropolitano, dan Los Rojiblancos menang (2-1).

Selama pertandingan, Huijsen diusir keluar lapangan setelah menyebabkan penalti terhadap Giuliano Simeone, dan laga tersebut juga diwarnai banyak keributan antara para pemain dan tim pelatih.

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, juga mengkritik tim wasit, dan menampilkan gambar sejumlah situasi perwasitan selama konferensi pers.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", komite telah menghukum larangan bermain Huijsen selama satu pertandingan, yang berarti ia akan absen dalam laga Real Madrid melawan Villarreal pada 10 Oktober mendatang di La Liga.

Selama derby berlangsung, Pedro Machado, asisten Mourinho, diusir keluar lapangan, dan komite memutuskan untuk menghukumnya juga dengan larangan satu pertandingan "karena perilakunya yang bertentangan dengan tata tertib olahraga yang baik".

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Selain itu, komite memberikan peringatan kepada Real Madrid karena keterlambatannya memulai babak kedua, yang mengakibatkan tertundanya kick-off selama 5 menit, sebagaimana disebutkan wasit dalam laporannya.

Dalam keputusan komite kompetisi disebutkan: "Klub Real Madrid diingatkan akan kewajiban yang dibebankan kepada tim untuk mematuhi sepenuhnya waktu resmi dimulainya pertandingan, di kedua babak, dan diminta untuk mencurahkan tingkat kehati-hatian yang maksimal, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan penuhnya dalam pertandingan-pertandingan yang dijalaninya".