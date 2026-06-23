Dua pemain Barcelona merespons pernyataan Álvarez mengenai kepindahannya dari Atlético

Pernyataan mengejutkan Julian Álvarez mengenai keinginannya untuk hengkang dari Atlético Madrid memicu gelombang antusiasme yang luas di ruang ganti Barcelona. Gavi dan Fermin López secara terbuka menunjukkan kekaguman mereka terhadap pernyataan penyerang asal Argentina tersebut melalui media sosial, sebagai isyarat jelas bahwa tim Catalan itu menyambut kedatangannya.

Surat kabar "Sport" dari Katalonia mengungkapkan bahwa Gavi memberikan like pada sebuah postingan yang dipublikasikan oleh surat kabar tersebut, yang memuat video pernyataan Álvarez kepada jaringan "ESPN" di mana ia mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan "pejabat klub" untuk memberi tahu mereka bahwa "hal terbaik bagi semua pihak adalah pindah, dan saya ingin mewujudkan impian saya", Sementara itu, Fermin López melakukan hal yang sama pada postingan jurnalis Italia Fabrizio Romano.

Pemain mana yang akan saya pilih?

Beberapa hari sebelumnya, Gavi telah mengungkapkan kekagumannya pada “Laba-laba” asal Argentina itu dalam sebuah wawancara di radio RAC 1 menjelang pertandingan Spanyol melawan Arab Saudi, di mana ia menyatakan: “Pemain mana dari para peserta Piala Dunia yang akan saya pilih? Julian Álvarez,” sehingga ia menjadi salah satu pemain Barcelona pertama yang secara terbuka menanggapi pernyataan penyerang Argentina tersebut setelah kemenangan Argentina atas Austria.

Respon positif di ruang ganti

Dan menurut laporan “Sport”, Gavi dan Fermin bukanlah satu-satunya anggota ruang ganti Barcelona yang merespons pernyataan Alvarez, karena kata-katanya mendapat sambutan hangat dari tim yang, setelah kepergian Robert Lewandowski, membutuhkan penyerang kelas dunia untuk terus bersaing di level tertinggi.

Sambutan hangat di kantor Juan Gamper

Perayaan terbuka para pemain Barcelona atas pernyataan Alvarez merupakan pesan yang jelas bagi sang pemain bahwa ruang ganti Katalan menantikannya dengan penuh antusiasme, di tengah meningkatnya ketegangan antara Barcelona dan Atlético Madrid terkait masa depan penyerang asal Argentina tersebut