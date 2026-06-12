Dua pemain asal Belanda langsung hengkang dari Liverpool setelah pemecatan Arne Slot

Liverpool telah mengucapkan selamat tinggal kepada Sipke Hulshoff, Ruben Peeters asal Belgia, dan Giovanni van Bronckhorst, demikian diumumkan klub melalui saluran resminya. Ketiganya bertugas di Anfield sebagai asisten Arne Slot.

Bulan lalu, Slot tiba-tiba dipecat oleh dewan direksi The Reds. Pelatih asal Belanda itu finis di posisi kelima di Premier League musim lalu dan lolos ke Liga Champions, namun hal itu ternyata tidak cukup.

Hulshoff (asisten pelatih pertama) dan Peeters (kepala performa fisik) bergabung dengan The Reds sebagai bagian dari staf baru Slot setelah ia dilantik sebagai manajer pada musim panas 2024.

Mantan pemain internasional Oranje, Van Bronckhorst, datang ke Liverpool musim panas lalu untuk menjadi bagian dari tim Slot sebagai asisten pelatih.

“Seluruh pihak di Liverpool mengucapkan terima kasih kepada Sipke, Ruben, dan Gio atas dedikasi dan kontribusi mereka kepada klub, serta mendoakan yang terbaik bagi masa depan mereka,” tulis klub di situs webnya.