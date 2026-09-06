Penyerang Mesir Hamza Abdelkarim tampil dengan dua jersey bernomor berbeda bersama Barcelona, dalam sebuah kejadian mencolok yang menarik perhatian, setelah namanya dimasukkan ke dalam daftar tim utama dengan nomor 29, sebelum kemudian muncul dalam daftar Barcelona Athletic dengan jersey nomor 19.

Menurut daftar yang diumumkan Barcelona, nama Hamza Abdelkarim muncul dalam daftar tim utama dengan jersey nomor 29, sementara penyerang Mesir itu mengenakan nomor 19 dalam daftar tim cadangan, yang mencerminkan keterikatannya dengan daftar kedua tim dalam waktu yang sama.

Hamza sebelumnya bergabung ke Barcelona pada periode transfer musim dingin lalu dengan status pinjaman, sebelum klub Katalunya itu memutuskan untuk bergerak merekrutnya secara permanen, setelah penampilan yang ia tunjukkan bersama tim.

Penyerang Mesir itu menarik perhatian dalam periode terakhir, setelah secara mengejutkan bergabung ke dalam daftar timnas Mesir yang tampil di Piala Dunia 2026, sebelum ia memilih untuk terus bekerja tanpa mendapatkan masa istirahat, dan bergabung lebih awal dengan periode persiapan Barcelona di bawah arahan Hansi Flick.

Hamza menampilkan performa istimewa selama periode persiapan, memuncaki daftar pencetak gol Barcelona, sehingga mempertahankan tempatnya dalam perhitungan Flick, dan mendapatkan kesempatan untuk tampil untuk pertama kalinya di Liga Spanyol pada laga menghadapi Rayo Vallecano di pekan lalu.

Meski beredar spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya ia ke tim cadangan usai Barcelona merekrut penyerang Arsenal Gabriel Jesus, Flick tetap mempertahankan penyerang Mesir itu dan mempertahankannya dalam daftar tim untuk laga menghadapi Valencia, hari Minggu ini, sehingga Abdelkarim terus tampil dalam perhitungan tim utama meski namanya juga terikat dengan daftar Barcelona Athletic.