Dua malam begadang dan minuman keras: Jack Grealish terjerumus dalam skandal baru bersama Everton

Pemain Inggris Jack Grealish, bintang Everton, terseret ke dalam krisis disiplin baru, setelah sejumlah laporan media Inggris mengungkap bahwa ia menghabiskan dua malam berturut-turut untuk begadang dan banyak mengonsumsi minuman, sebelum dicoret dari skuad tim pada laga melawan Newcastle United di Piala Carabao yang berakhir dengan kemenangan Everton 3-1, akibat pelanggaran terhadap aturan internal klub.

Surat kabar Inggris "The Sun" menyebutkan bahwa Grealish, yang berusia 31 tahun, memulai malam begadangnya pada 19 Oktober lalu, usai menghadiri ajang penghargaan "Pride of Britain" di Hotel Grosvenor House, ibu kota London, sebelum kemudian menuju bar karaoke "Bam Karaoke Box" di kawasan Victoria, tempat ia menghabiskan waktu berjam-jam bersama teman-temannya hingga dini hari.

Surat kabar tersebut mengutip sumber yang mengetahui situasinya, bahwa sang pemain berada dalam suasana hati yang gembira usai ajang penghargaan itu, dan keluar bersama sekelompok temannya untuk minum dan bernyanyi. Sumber itu menyebutkan bahwa rombongan meninggalkan tempat tersebut pada larut malam, sementara Grealish tampak menikmati malam itu.

Malam begadang berlanjut pada malam berikutnya, ketika pemain Everton itu terlihat di bar "The Macc Bap" di Kota Wilmslow, barat laut Inggris, bersama dua rekan setimnya Jordan Pickford dan Tyler Dibling, serta mantan rekan setimnya di Manchester City Kyle Walker.

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Menurut laporan tersebut, rombongan itu menyaksikan pertandingan Paris Saint-Germain melawan Barcelona di Liga Champions Eropa di dalam sebuah ruangan khusus di bar, sambil mengonsumsi sejumlah minuman, menurut kesaksian salah satu orang yang hadir, yang menyebutkan bahwa Grealish turut larut dalam suasana itu, sebelum kemudian menuju arena boling di Altrincham.

Absen dari latihan di balik pencoretan Grealish

Meski kontroversi muncul terkait malam-malam begadang sang pemain, laporan-laporan tidak secara resmi mengaitkannya dengan keputusan pencoretannya dari laga melawan Newcastle, karena disebutkan bahwa penyebab langsungnya adalah ketidakhadirannya pada salah satu sesi latihan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu.

Grealish sebelumnya absen pada laga melawan Arsenal di Liga Inggris pada akhir pekan sebelumnya, di tengah dugaan kembalinya ia usai pulih dari sakit, namun ia tidak muncul dalam skuad Everton untuk pertandingan melawan Newcastle, setelah klub memutuskan untuk mengambil tindakan disipliner terhadapnya.

Everton menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa sang pemain tidak tersedia untuk bermain karena pelanggarannya terhadap aturan disiplin di dalam klub, sementara pelatih David Moyes, yang berusia 63 tahun, mendukung keputusan tersebut, dengan mengatakan: "Saya tidak akan masuk ke detailnya. Klub telah mengambil keputusan dan saya mendukungnya, dan saya tidak ingin mengatakan apa pun lagi mengenai hal itu".