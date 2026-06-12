Dua klub dari Eredivisie gagal mendapatkan tanda tangan Roy Snip (Bayern München)

Roy Snip lebih memilih untuk tetap bertahan di Bayern München daripada bergabung dengan FC Groningen dan FC Utrecht. Hal itu dilaporkan oleh jurnalis transfer Mounir Boualin pada hari Jumat.

Gelandang berusia delapan belas tahun yang memiliki akar Belanda ini sebenarnya juga bisa melanjutkan kariernya di Genoa, namun ia berharap bisa menembus tim utama di kota kelahirannya, München.

Bayern dan Snip telah mencapai kesepakatan lisan mengenai kontrak baru. Kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir bulan ini.

Snip, yang memiliki orang tua asal Belanda, telah bermain di Bayern sejak usia sembilan tahun. Ia dibimbing secara bisnis oleh Joost Ebergen & Len Koeman.

Menurut Boualin, Groningen dan Utrecht gagal mendapatkan tanda tangan Snip, yang bisa bermain sebagai gelandang serang dan pemain sayap.

Snip bukanlah satu-satunya talenta Belanda di akademi muda Bayern. Bek kanan Chivano Wijks (18) dikenal sebagai pemain yang sangat menjanjikan di posisinya.