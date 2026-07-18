Dua kejutan dalam susunan pemain Inggris dan Prancis

Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris, mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

Kejutan terbesar dalam susunan pemain The Three Lions adalah penempatan Harry Kane dan Jude Bellingham di bangku cadangan, meskipun keduanya bersaing untuk gelar top skor turnamen.

Harry Kane dan Jude Bellingham masing-masing telah mencetak 6 gol, hanya tertinggal dua gol dari puncak klasemen pencetak gol terbanyak yang dipimpin oleh Lionel Messi bersama Kylian Mbappé.

Susunan pemain Timnas Inggris adalah sebagai berikut:

Dean Henderson, Mark Joye, Jarell Quansah, Spence, Ezri Konsa, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford, Eberechi Eze, Declan Rice, Ivan Toney

Sementara itu, Didier Deschamps, pelatih timnas Prancis, melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain Les Bleus.

Susunan pemain timnas Prancis adalah sebagai berikut:

Mike Maignan, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Malo Justot, Maxence Lacroix, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Ryan Cherki, Mikel Olise, Désiré Doué, Kylian Mbappé