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Real Madrid dua kali menghubungi Bayern Munich pada musim panas untuk membicarakan Olise.

Michael Olise dan Real Madrid menjadi bahan banyak rumor pada musim panas. Kini, direktur olahraga Bayern Munich Max Eberl mengungkap dua panggilan telepon dari Real Madrid. Rumor kemungkinan kepindahan bintang Bayern Munich itu ke Real Madrid merupakan salah satu topik terbesar selama Piala Dunia 2026 pada musim panas. Eberl kini mengonfirmasi bahwa Real Madrid bahkan menelepon dua kali terkait hal tersebut.

"Real Madrid menelepon dua kali untuk memastikan bahwa tidak pernah ada kontak, baik sebelumnya maupun saat ini," kata Eberl dalam pertemuan dengan klub penggemar pada akhir pekan. Real Madrid bahkan mengeluarkan pernyataan terbuka bahwa mereka dipastikan tidak akan merekrut Olise pada musim panas 2026.

Presiden Bayern, Herbert Hainer, beberapa hari lalu juga mengonfirmasi bahwa ia telah berbicara soal Olise dengan Presiden Real Madrid Florentino Perez. Menurut Hainer, Perez juga " meyakinkan saya bahwa Real Madrid tidak pernah berbicara dengannya ataupun agennya. "

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Terutama pada bursa transfer sebelumnya, rumor terus bermunculan bahwa Real Madrid berupaya merekrut Olise. Setelah Perez menjanjikan kepada para penggemar transfer besar sekelas Cristiano Ronaldo dalam kampanye pemilihan presiden, sejumlah media melaporkan bahwa yang dimaksud adalah pemain Bayern berusia 24 tahun itu.

Harian olahraga L'Equipe juga baru-baru ini melaporkan bahwa rekan Olise di tim nasional, Kylian Mbappe dan Ibrahima Konate, terus "membujuk" pemain istimewa milik juara dengan gelar terbanyak itu agar bersedia pindah ke Real Madrid.

Kontrak Olise di Bayern berlaku hingga 2029, dan kepergiannya sebelum kontrak berakhir saat ini tidak menjadi pembahasan. Para petinggi Bayern juga berulang kali menegaskan belakangan ini bahwa mereka akan bertemu dengan orang-orang terdekat pemain asal Prancis itu pada waktu yang tepat untuk membahas perpanjangan kontrak.