Siapa pun belakangan ini yang masih muda dan bertubuh tinggi, bermain sepak bola di level tinggi sebagai penyerang, serta berasal dari negara Skandinavia, nyaris tak bisa menghindari perbandingan dengan Erling Haaland. Terlebih lagi jika rasio golnya juga mumpuni.

Kedua hal itu berlaku untuk Bjarki Gardarsson. Pada Juli, pemain Islandia berusia 16 tahun itu pindah dari UMF Stjarnan Gardabær ke Borussia Dortmund. Tinggi Gardarsson sudah mencapai 1,94 meter, jadi ia hanya terpaut satu sentimeter dari Haaland. Dan ia mengawali kiprahnya di BVB dengan luar biasa, yang membuatnya di media sosial maupun pemberitaan media sudah kerap dikaitkan dengan superstar Norwegia dan mantan pemain Dortmund tersebut.

Bersama tim U19 Westfalen asuhan Felix Hirschnagl, Gardarsson memulai dengan dua hat-trick dalam dua pertandingan pertamanya. Saat kalah 3-4 di ajang piala melawan Holstein Kiel, tiga golnya juga tak cukup untuk meraih kemenangan karena ia sendiri ikut menyebabkan satu gol balasan. Sepekan kemudian, pada laga pembuka liga melawan Rot-Weiß Oberhausen, sang penyerang hanya membutuhkan 11 menit untuk mencetak hat-trick sempurna, yang sudah terpampang di papan skor pada menit ke-19 pertandingan.

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Bjarki Gardarsson mencetak delapan gol dalam enam laga untuk U19 BVB

Dalam empat pertandingan berikutnya yang kemudian dijalani Gardarsson bersama BVB, ia menambahkan dua gol lagi, saat imbang 1-1 di Duisburg bahkan sebagai pemain pengganti. "Bjarki sangat tenang dalam penyelesaian akhir, itulah kualitas luar biasa yang dia miliki. Pada beberapa pemain, detak jantung meningkat dan penyelesaian mereka jadi tidak akurat. Tapi Bjarki santai dan membawa ketenangan sedingin es itu," kata pelatih Hirschnagl kepada Ruhr Nachrichten.

Kaki kiri itu sebelum pindah ke Jerman sudah lebih dulu melakoni debut bersama tim profesional Stjarnans di Besta deild, kasta tertinggi sepak bola Islandia. Saat itu, di usia 16 tahun, tiga bulan, dan enam hari, ia menjadi pemain termuda ke-15 yang pernah dimainkan di level tersebut.

Di tim-tim muda tim nasional Islandia, Gardarsson juga sudah menunjukkan ketajamannya. Dalam 18 penampilan dari U15 hingga U17, ia mencetak sepuluh gol. Belum lama ini ia bahkan mencetak tiga gol di kualifikasi Euro untuk U17. Radang sinus yang membuatnya absen dalam satu pertandingan pada awal September tampaknya tak memberikan dampak besar terhadap laju Gardarsson.

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Apa kekuatan talenta BVB Bjarki Gardarsson?

BVB memperkenalkannya saat transfer sebagai penyerang tengah yang kekuatannya adalah "kehadiran fisik, kemampuan menggunakan kedua kaki, dan kualitas bola mati". Thomas Broich, kepala pusat pengembangan pemain muda, berkata: "Bjarki adalah penyerang yang punya kehadiran fisik dan sangat lugas, serta memiliki insting yang bagus di kotak penalti. Kami sudah lama memantaunya dan sangat senang ia memutuskan bergabung dengan BVB."

Bahwa memang demikian adanya juga didokumentasikan sendiri oleh Gardarsson di kanal Instagram-nya dengan mengunggah foto-foto kunjungan stadion di Signal Iduna Park. Pada April 2025 ia sudah berada di Dortmund untuk melihat situasinya secara langsung. Gardarsson juga sempat datang ke FC Kopenhagen dan Red Bull Salzburg serta menjalani sesi trial, selain itu PSV Eindhoven dan Nordsjælland juga disebut tertarik. Namun, persetujuan akhirnya didapat Westfalen.

Hal itu tentu tidak mengejutkan. Bagaimanapun, BVB menikmati reputasi yang sangat baik di segmen usia muda ini di seluruh Eropa dan dalam beberapa tahun terakhir berkali-kali membuktikan mampu membentuk talenta muda menjadi pesepak bola profesional yang matang. Bahwa bayangan idealnya masih mengarah lebih jauh, yakni masa depan bersama tim profesional Dortmund, selalu menjadi bagian dari imajinasi para pengambil keputusan saat merekrut pemain asing pada usia seperti ini.

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Agen Bjarki Gardarsson adalah legenda rival BVB, Schalke 04

Namun, hal itu belakangan terlalu jarang berhasil, meski saat ini pemain-pemain seperti Samuele Inacio, Luca Reggiani, dan Filippo Mane bisa dijadikan contoh positif. Di satu sisi, hal itu tentu disebabkan oleh kualitas yang memang sudah sangat tinggi di skuad profesional BVB. Untuk benar-benar menembus di sana, dibutuhkan talenta luar biasa yang hanya dimiliki segelintir pemain.

Di sisi lain, khususnya bagi penyerang, sangat sulit untuk menembus barisan striker profesional. Youssoufa Moukoko, Bradley Fink, atau Julian Rijkhoff bisa sangat memahami hal itu. Jadi, jalan Gardarsson untuk menjadi Haaland dari Islandia masih sangat panjang.

Hal itu juga diketahui Ebbe Sand. Legenda lini depan rival BVB, Schalke 04, itu adalah agen Gardarsson. Pria Denmark itu berkata tentang kliennya kepada Bild: "Gardarsson adalah anak yang hebat dengan sikap yang luar biasa. Dia tahu di mana letak gawang dan punya potensi yang sangat besar. Tapi anak ini baru berusia 16 tahun dan masih bisa berkembang di banyak aspek, misalnya dalam membangun massa otot. Beri saja dia waktu!"

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Bjarki Gardarsson pernah mencetak 31 gol dalam 14 pertandingan

Dalam penampilan-penampilannya sejauh ini, Gardarsson, yang dua tahun lalu mencetak 31 gol dalam 14 laga di level usia muda Islandia, menegaskan bahwa pujian terhadapnya bukan tanpa alasan. Selain instingnya di kotak penalti, ia juga meyakinkan saat menahan bola sebagai target man. "Dia punya naluri yang bagus, tetapi juga melibatkan rekan-rekannya dengan baik, menawarkan pergerakan ke ruang di belakang garis pertahanan," kata Hirschnagl.

Hal itu karena Gardarsson, yang ayahnya Gardar Johannsson pada 2009/10 mencatat total 16 pertandingan kompetitif untuk Hansa Rostock yang saat itu bermain di divisi dua, tidak terbatas hanya pada posisi penyerang tengah. Di negaranya dan juga di tim nasional kelompok umur, ia sesekali juga dimainkan di sektor sayap menyerang.

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Mirip pemain mana Bjarki Gardarsson?

Meski bertubuh tinggi, Gardarsson mampu menggiring bola dengan baik di ruang sempit, memiliki kecepatan dan teknik, serta memadukan kemampuan-kemampuan itu menjadi gerakan yang lincah. Bersama fisik yang kuat, penyelesaian akhirnya yang lugas, dan kehadirannya di ruang-ruang berbahaya, sosok yang lebih terbayang saat melihat Gardarsson bermain adalah Nick Woltemade.

Namun, entah Woltemade atau Haaland, ke mana arah kariernya bersama BVB baru akan terlihat di masa yang masih jauh. Mungkin nama tengah Gardarsson, Hrafn, adalah pertanda baik. Dalam bahasa Islandia itu berarti "gagak", dan burung itu memang dikenal karena kecerdasannya serta kemampuannya beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Namun yang jelas, awal Gardarsson di Dortmund, sekitar 2.200 kilometer garis lurus dari kampung halamannya, lebih dari sekadar sukses.

Profil singkat talenta BVB Bjarki Gardarsson