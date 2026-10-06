Siapa pun yang belakangan ini masih muda dan bertubuh tinggi, bermain sepak bola di level tinggi sebagai striker, serta berasal dari negara Skandinavia, nyaris tak bisa menghindari perbandingan dengan Erling Haaland. Terlebih lagi jika rasio golnya juga mumpuni.

Kedua hal itu berlaku untuk Bjarki Gardarsson. Pada Juli, pemain Islandia berusia 16 tahun itu pindah dari UMF Stjarnan Gardabær ke Borussia Dortmund. Tinggi Gardarsson sudah mencapai 1,94 meter, jadi ia masih kurang satu sentimeter dari Haaland. Dan ia memulai dengan fantastis di BVB, yang membuatnya di media sosial maupun di media massa sudah berkali-kali dikaitkan dengan superstar Norwegia dan mantan pemain Dortmund tersebut.

Bersama tim U19 Westfalen asuhan pelatih Felix Hirschnagl, Gardarsson memulai dengan dua hat-trick dalam dua pertandingan pertamanya. Saat kalah 3-4 di ajang piala melawan Holstein Kiel, tiga golnya juga tidak cukup untuk meraih kemenangan karena ia sendiri menyebabkan satu gol lawan. Sepekan kemudian, pada laga pembuka liga melawan Rot-Weiß Oberhausen, sang striker hanya membutuhkan 11 menit untuk mencetak hat-trick sempurna, yang sudah terpampang di papan skor pada menit ke-19 pertandingan.

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Bjarki Gardarsson mencetak delapan gol dalam enam pertandingan untuk U19 BVB

Dalam empat pertandingan berikutnya yang kemudian dijalani Gardarsson untuk BVB, ia menambah dua gol lagi, saat imbang 1-1 di Duisburg bahkan sebagai pemain pengganti. "Bjarki sangat tenang dalam penyelesaian akhir, itu adalah kualitas luar biasa yang dia miliki. Pada beberapa pemain, denyut nadinya meningkat dan penyelesaian mereka menjadi tidak akurat. Tapi Bjarki santai dan membawa ketenangan sedingin es itu," kata pelatih Hirschnagl kepada Ruhr Nachrichten.

Pemain berkaki kiri itu sudah lebih dulu menjalani debut bersama tim profesional Stjarnans di Besta deild, kasta tertinggi Islandia, sebelum pindah ke Jerman. Saat itu, pada usia 16 tahun, tiga bulan, dan enam hari, ia menjadi pemain termuda ke-15 yang pernah dimainkan di level tersebut.

Gardarsson juga sudah menunjukkan ketajamannya di tim-tim usia muda tim nasional Islandia. Dalam 18 penampilan dari U15 hingga U17, ia mencetak sepuluh gol. Belum lama ini ia bahkan mencetak hat-trick di kualifikasi Euro untuk U17. Radang sinus yang membuatnya absen satu pertandingan pada awal September tampaknya tidak berdampak besar pada laju Gardarsson.

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Apa kekuatan talenta BVB Bjarki Gardarsson?

BVB memperkenalkannya saat transfer sebagai penyerang tengah yang kekuatannya adalah "kehadiran fisik, kemampuan menggunakan kedua kaki, dan kualitas bola mati". Thomas Broich, kepala pusat pengembangan pemain muda, berkata: "Bjarki adalah striker yang hadir secara fisik dan punya tujuan jelas, serta memiliki naluri yang bagus di kotak penalti. Kami sudah memantaunya cukup lama dan sangat senang bahwa dia memutuskan bergabung dengan BVB."

Bahwa memang demikian adanya, didokumentasikan sendiri oleh Gardarsson di kanal Instagram-nya dengan mengunggah foto-foto kunjungan ke stadion di Signal Iduna Park. Pada April 2025 ia sudah berada di Dortmund untuk melihat langsung situasinya. Gardarsson juga sempat datang ke FC Kopenhagen dan Red Bull Salzburg serta menjalani sesi latihan percobaan, selain itu PSV Eindhoven dan Nordsjælland juga disebut tertarik. Namun, Westfalen-lah yang mendapatkan persetujuannya.

Hal itu tentu tidak mengejutkan. Bagaimanapun, BVB menikmati reputasi yang sangat baik di segmen usia muda ini di seluruh Eropa dan dalam beberapa tahun terakhir berkali-kali membuktikan mampu membina talenta muda menjadi pesepak bola profesional yang matang. Bahwa bayangan idealnya masih melangkah lebih jauh, yakni masa depan bersama tim profesional Dortmund, selalu menjadi bagian dari imajinasi para pengambil keputusan saat transfer pemain dari luar negeri pada usia seperti ini.

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Agen Bjarki Gardarsson adalah legenda rival BVB, Schalke 04

Namun, hal ini belakangan terlalu jarang berhasil, meski saat ini pemain seperti Samuele Inacio, Luca Reggiani, dan Filippo Mane bisa menjadi contoh positif. Di satu sisi, tentu saja itu disebabkan oleh kualitas yang memang sudah sangat tinggi di skuad profesional BVB. Untuk benar-benar bisa menembus di sana, dibutuhkan bakat luar biasa yang hanya dimiliki sangat sedikit pemain.

Di sisi lain, khususnya bagi striker, sangat sulit untuk menembus barisan penyerang profesional. Youssoufa Moukoko, Bradley Fink, atau Julian Rijkhoff tahu betul soal itu. Jadi, jalan Gardarsson menuju Haaland versi Islandia masih sangat panjang.

Ebbe Sand juga mengetahui hal itu. Legenda striker rival BVB, Schalke 04, adalah agen Gardarsson. Pria Denmark itu mengatakan tentang kliennya kepada Bild: "Gardarsson adalah anak yang hebat dengan sikap yang luar biasa. Dia tahu di mana letak gawang dan punya potensi yang sangat besar. Tapi anak ini baru berusia 16 tahun dan masih bisa berkembang di banyak aspek, misalnya dalam membangun massa otot. Beri saja dia waktu!"

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Bjarki Gardarsson pernah mencetak 31 gol dalam 14 pertandingan

Dalam penampilan-penampilannya sejauh ini, Gardarsson, yang dua tahun lalu mencatatkan 31 gol dalam 14 pertandingan di level junior Islandia, menegaskan bahwa pujian untuknya bukan tanpa alasan. Selain instingnya di kotak penalti, ia juga meyakinkan saat menahan bola sebagai target man. "Dia punya insting yang bagus, tetapi juga mampu melibatkan rekan-rekannya dengan baik, menawarkan lari menusuk ke ruang di belakang," kata Hirschnagl.

Itu karena Gardarsson, yang ayahnya Gardar Johannsson mencatat total 16 pertandingan kompetitif untuk Hansa Rostock, yang saat itu bermain di divisi dua, pada 2009/10, tidak semata-mata terbatas pada posisi di pusat serangan. Di negara asalnya dan juga di tim nasional kelompok umur, ia sesekali dimainkan di sayap menyerang.

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Mirip pemain mana Bjarki Gardarsson?

Meski bertubuh tinggi, Gardarsson bisa menggiring bola dengan baik di ruang sempit, memiliki kecepatan dan teknik, serta memadukan kemampuan-kemampuan itu menjadi gerakan yang lincah. Bersama postur fisik yang kuat, penyelesaian akhir yang langsung mengarah ke tujuan, dan kehadirannya di area-area berbahaya, sosok yang lebih terlintas saat melihat Gardarsson bermain adalah Nick Woltemade.

Namun, entah Woltemade atau Haaland, ke mana arah perjalanan dirinya bersama BVB baru akan jelas pada masa yang masih jauh. Mungkin nama tengah Gardarsson, Hrafn, adalah pertanda baik. Dalam bahasa Islandia, itu berarti "gagak", dan burung itu dikenal karena kecerdasannya serta kemampuannya beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Yang jelas, start Gardarsson di Dortmund, sekitar 2200 kilometer garis lurus dari kampung halamannya, lebih dari sekadar sukses.

Profil singkat talenta BVB, Bjarki Gardarsson