Dalam langkah yang mencerminkan komitmen klub Neom Arab Saudi untuk berinvestasi pada sumber daya berkualitas, klub tersebut mempercayakan kapten sebelumnya, Ahmed Hegazi, sebuah tugas administratif tingkat tinggi hanya dua hari setelah ia mengumumkan pensiun total dari lapangan hijau, guna memulai babak baru dalam perjalanan sepak bolanya di luar arena pertandingan.

Neom memutuskan untuk menugaskan Hegazi pada posisi asisten direktur olahraga asal Yunani, Kyriakos Dourekas, dalam sebuah misi yang berfokus pada penyeleksian transfer baru dan memperkuat skuad tim selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, berlandaskan pengalaman luasnya di sepak bola Eropa dan Arab.

Klub mengumumkan penunjukan tersebut secara resmi melalui platform digital mereka, di mana dalam pernyataan itu tertulis: "Perjalanan Ahmed Hegazi di dalam klub terus berlanjut, tetapi dari luar lapangan hijau. Setelah bertahun-tahun mengabdi, Hegazi memulai perjalanan baru dalam kiprah seorang kapten yang mengakhiri kariernya dengan logo Neom, untuk melangkah dengan semangat dan ambisi yang lebih besar sebagai asisten direktur olahraga."

Pernyataan itu menambahkan: "Selamat datang kembali di rumahmu, Kapten Ahmed, dan kami mengharapkan segala kesuksesan untukmu dalam tugas barumu," dalam sebuah pesan yang mengandung penghargaan jelas atas apa yang telah dipersembahkan mantan pemain internasional itu untuk tim.

Penunjukan ini merupakan kelanjutan alami dari upaya memanfaatkan warisan Hegazi di dalam lingkungan klub, setelah ia memainkan peran sentral dalam memimpin tim menuju promosi bersejarah ke Roshn Saudi Pro League pada 2025, sebelum kemudian melanjutkan kepemimpinannya dengan sukses untuk meraih peringkat kedelapan di tabel klasemen pada musim lalu 2026, dalam sebuah pencapaian yang patut dibanggakan bagi klub yang baru berdiri ini.

Langkah ini muncul di tengah kecenderungan yang semakin meningkat di klub-klub Arab Saudi untuk mempekerjakan mantan pemain pada posisi administratif dan teknis, dengan tujuan memanfaatkan pengalaman lapangan mereka dan jaringan relasi luas di dunia sepak bola, hal yang memperbesar peluang keberhasilan di bursa transfer serta menjamin keberlanjutan proyek-proyek olahraga yang ambisius.