Pakar perwasitan Abdullah Al-Qahtani mengakhiri perdebatan terkait anulir dua gol bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, saat menghadapi Al Khaleej yang berakhir dengan kemenangan Al-Alami dengan skor 5-3, dalam lanjutan pekan kedua belas Liga Roshn Saudi Pro League, pada laga yang menyuguhkan ketegangan besar dan sejumlah gol, namun dwigol Ronaldo yang dianulir mencuri perhatian sebelum sang bintang Portugal akhirnya berhasil menjebol gawang di kemudian waktu.

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Laga yang berlangsung di Stadion Al-Awwal Park di Riyadh ini menyaksikan anulir dua gol Ronaldo karena offside, setelah wasit Khalid Al-Turais turun tangan dalam kedua situasi tersebut, di tengah protes dari kapten Al Nassr yang berupaya menambah pundi golnya sejak dini, sebelum peninjauan atas kedua situasi itu menegaskan kebenaran keputusan wasit.

Abdullah Al-Qahtani menegaskan dalam pernyataannya melalui jaringan "Thmanyah" Saudi, kebenaran keputusan anulir gol pertama Ronaldo pada menit ke-11, setelah teknologi offside semi-otomatis menunjukkan posisi pemain berada dalam keadaan offside saat serangan dibangun, sehingga kapten Al Nassr gagal membuka catatan golnya dalam pertandingan pada menit-menit awal.

Dan pada menit keempat masa tambahan waktu babak pertama, perdebatan kembali muncul setelah gol kedua Ronaldo dianulir dengan alasan yang sama, di mana pakar perwasitan itu mendukung keputusan wasit Khalid Al-Turais, dengan menilai bahwa anulir gol tersebut sesuai dengan hukum permainan, sehingga dua upaya pertama bintang Portugal itu di hadapan Al Khaleej berakhir tanpa diperhitungkan dalam skor akhir.

Meski dwigol itu dianulir, Al Nassr berhasil memastikan kemenangan dengan skor 5-3, mencapai 28 poin dan menempati peringkat kedua di klasemen Liga Roshn, sama dengan Al Qadisiyah yang telah memainkan satu laga lebih banyak, sementara Al Hilal memimpin klasemen dengan 27 poin, sesuai angka yang tercantum dalam data pertandingan.

Di sisi lain, perolehan Al Khaleej terhenti di angka 12 poin sehingga melorot ke peringkat kesepuluh, pada saat Al Nassr terus memperkuat posisinya dalam persaingan memperebutkan puncak, setelah melewati malam perwasitan yang menegangkan dengan kemenangan ofensif yang menyaksikan terciptanya lima gol, meski ada perdebatan yang menyertai dua upaya Ronaldo yang dianulir.