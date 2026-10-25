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US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Dua gol kembalikan denyut Juventus: La Vecchia Signora keluar dari lorong keterpurukan

Lecce vs Juventus
Lecce
Juventus
Serie A
Italia

Dari kejatuhan Lazio hingga kegembiraan Lecce

Juventus mengakhiri rentetan hasil buruk mereka belakangan ini, dan kembali meraih kemenangan di Serie A Italia setelah menundukkan tuan rumah Lecce dengan skor (2-0), dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada petang hari Minggu ini di Stadion Via del Mare, dalam lanjutan pekan kedelapan Calcio.

Juventus memasuki laga ini demi mengembalikan keseimbangan dan berdamai dengan para pendukungnya, setelah kekalahan telak dari Lazio di Serie A Italia, serta hasil imbang melawan Rennes di Liga Europa, sehingga tim mampu melewati keterpurukan dan keluar dengan tiga poin.

Pemain Amerika Weston McKennie membuka keunggulan bagi Juventus pada menit ke-30, memberi timnya keunggulan di babak pertama, sebelum Douglas Luiz Soares memperkuat keunggulan Bianconeri dengan mencetak gol kedua pada menit ke-41, memberi timnya keunggulan nyaman sebelum berakhirnya babak pertama.

Pada babak kedua, Juventus mempertahankan keunggulannya, sehingga memastikan kemenangan dan merebut tiga poin berharga, dalam langkah yang memberi tim suntikan moral penting untuk mengembalikan posisi mereka di antara para pesaing dalam perburuan Serie A Italia.

Dengan kemenangan ini, Juventus, di bawah arahan pelatih kepala Luciano Spalletti, menambah koleksi poinnya menjadi 14 poin, naik ke peringkat ketujuh pada klasemen Calcio, sementara koleksi poin Lecce tetap di angka 9 poin pada peringkat kedua belas.

Kemenangan ini menjadi dorongan penting bagi Juventus untuk mengembalikan kepercayaan diri dan memperbaiki arah, di tengah upaya tim mendekati posisi puncak dan bersaing dengan kuat pada pekan-pekan mendatang.





#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
InterInterINT
87102310+1322
M
M
M
S
M
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
M
M
M
M
S
3
RomaRomaROM
8530196+1318
S
M
S
S
M
4
AC MilanAC MilanMIL
8530157+818
M
M
S
M
S
5
ComoComoCOM
8521147+717
M
M
S
K
M
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
S
M
K
M
S
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
M
K
S
M
K
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
M
M
M
S
K
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
K
K
S
M
M
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
83231310+311
S
K
M
S
M
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
S
K
M
K
K
12
LecceLecceLEC
8305914-59
K
M
K
K
M
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
M
K
M
S
K
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
K
K
S
K
M
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
K
M
K
M
K
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
M
K
M
K
S
17
UdineseUdineseUDI
8116917-84
K
K
K
K
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
K
K
K
S
M
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
K
K
K
M
K
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
K
M
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi


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