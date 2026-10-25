Dua gol kembalikan denyut Juventus: La Vecchia Signora keluar dari lorong keterpurukan

Juventus mengakhiri rentetan hasil buruk mereka belakangan ini, dan kembali meraih kemenangan di Serie A Italia setelah menundukkan tuan rumah Lecce dengan skor (2-0), dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada petang hari Minggu ini di Stadion Via del Mare, dalam lanjutan pekan kedelapan Calcio.

Juventus memasuki laga ini demi mengembalikan keseimbangan dan berdamai dengan para pendukungnya, setelah kekalahan telak dari Lazio di Serie A Italia, serta hasil imbang melawan Rennes di Liga Europa, sehingga tim mampu melewati keterpurukan dan keluar dengan tiga poin.

Pemain Amerika Weston McKennie membuka keunggulan bagi Juventus pada menit ke-30, memberi timnya keunggulan di babak pertama, sebelum Douglas Luiz Soares memperkuat keunggulan Bianconeri dengan mencetak gol kedua pada menit ke-41, memberi timnya keunggulan nyaman sebelum berakhirnya babak pertama.

Pada babak kedua, Juventus mempertahankan keunggulannya, sehingga memastikan kemenangan dan merebut tiga poin berharga, dalam langkah yang memberi tim suntikan moral penting untuk mengembalikan posisi mereka di antara para pesaing dalam perburuan Serie A Italia.

Dengan kemenangan ini, Juventus, di bawah arahan pelatih kepala Luciano Spalletti, menambah koleksi poinnya menjadi 14 poin, naik ke peringkat ketujuh pada klasemen Calcio, sementara koleksi poin Lecce tetap di angka 9 poin pada peringkat kedua belas.

Kemenangan ini menjadi dorongan penting bagi Juventus untuk mengembalikan kepercayaan diri dan memperbaiki arah, di tengah upaya tim mendekati posisi puncak dan bersaing dengan kuat pada pekan-pekan mendatang.



















