Masalah peluang yang terbuang di depan gawang menjadi momok yang mengganggu bagi para pendukung Real Madrid dalam beberapa waktu terakhir, namun tampaknya sang pelatih Jose Mourinho memandang persoalan itu dengan cara yang berbeda.

Real Madrid meraih kemenangan yang tidak meyakinkan atas Inter Milan dengan skor 2-1 pada Selasa malam kemarin, di awal perjalanan tim di Liga Champions Eropa, beberapa hari setelah menelan kekalahan pertama di La Liga Spanyol di tangan Real Betis dengan skor 0-1.

Real Madrid terus mencapai area berbahaya dan menciptakan banyak peluang, tetapi mereka kesulitan mengubahnya menjadi gol, hal yang tercermin pada reaksi para pendukung "Santiago Bernabeu", yang mulai menuntut ketajaman lebih di depan gawang.

15 Peluang Jelas dan Hanya Dua Gol

Menurut laporan yang dimuat surat kabar Spanyol "Marca", Real Madrid menciptakan 15 peluang mencetak gol yang jelas dalam dua laga terakhir mereka melawan Real Betis dan Inter Milan, tetapi hanya mampu mencetak dua gol, angka-angka yang bisa memicu kekhawatiran di luar tembok klub.

Jude Bellingham menjadi salah satu pemain Real Madrid yang paling banyak membuang peluang, karena ia menyia-nyiakan dua peluang mudah di depan gawang tim Italia itu, yang seharusnya cukup untuk menambah pundi-pundi gol tim.

Namun, pandangan Mourinho dan para pemainnya berbeda, karena mereka menilai bahwa kemampuan tim untuk berulang kali mencapai gawang lawan adalah indikator terpenting, sementara masalah saat ini terletak pada sentuhan akhir dan bukan pada cara tim bekerja secara ofensif.

Tidak Ada Perubahan di Jalan yang Ditempuh

Menurut pandangan di internal Real Madrid, tim berhasil menemukan ruang, terutama saat serangan balik cepat, serta mampu mencapai area lawan dan menempatkan para pemainnya dalam situasi ofensif yang berbahaya secara teratur.

Karena itu, tidak ada niat sama sekali untuk melakukan perubahan mendasar pada gaya bermain akibat dua laga terakhir, karena Mourinho berpegang pada keharusan melanjutkan pendekatan saat ini, sambil berupaya memperbaiki pengambilan keputusan, akurasi, dan efektivitas di sepertiga akhir lapangan, menurut "Marca".

Pelatih asal Portugal itu menilai bahwa produktivitas gol terkadang melewati fase yang berbeda-beda, karena tim bisa saja mengubah sebagian besar peluangnya menjadi gol di beberapa pertandingan, sementara di pertandingan lain membutuhkan banyak percobaan untuk menggetarkan jala.

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Kepercayaan Penuh di Dalam Tim

15 peluang jelas dalam dua laga dianggap sebagai indikator positif bagi tim pelatih, terutama karena tim masih berupaya memahami sejumlah detail dan mekanisme khas gaya Mourinho.

Sang pelatih meyakini bahwa keharmonisan antara elemen-elemen lini serang masih bisa berkembang, tetapi tim sudah memiliki fondasi yang memungkinkannya menciptakan ancaman secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, Mourinho tidak ingin para pemainnya kehilangan kepercayaan diri akibat periode sementara berupa lemahnya efektivitas di depan gawang. Pesan di dalam ruang ganti Real Madrid jelas: jalan yang ditempuh tidak akan berubah.

Tim memang membutuhkan ketajaman yang lebih besar di depan gawang, tetapi mereka tidak melihat alasan untuk meninggalkan gaya yang memungkinkan mereka mencapai kotak penalti lawan berkali-kali, meski kegaduhan yang meningkat dan kondisi ketidaksabaran di tribun Bernabeu terus terjadi.

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