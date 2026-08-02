Presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" asal Swiss, Gianni Infantino, menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat mengancam ambisinya untuk tetap berada di puncak organisasi sepak bola paling berpengaruh di dunia, setelah runtuhnya rencana investasi ambisiusnya yang bertujuan menyuntikkan miliaran dolar ke dalam kompetisi-kompetisi federasi, termasuk turnamen Piala Dunia.

Meskipun Infantino berniat mencalonkan diri untuk periode keempat selama empat tahun dalam pertemuan Kongres Umum FIFA yang dijadwalkan berlangsung di Maroko pada Maret mendatang, dan sebelumnya mendapatkan dukungan mayoritas mutlak dari anggota federasi yang berjumlah 211 anggota, situasinya mulai berubah secara dramatis.

Retakan pada dinding dukungan

Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA" secara terang-terangan menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap Infantino, sementara Konfederasi Sepak Bola Asia dan Federasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia "CONCACAF" melontarkan kritik pedas terhadap gaya kepemimpinannya, sementara suara-suara yang menuntut pengunduran dirinya secara langsung semakin meninggi.

Infantino menjabat sebagai Presiden FIFA sejak tahun 2016, dan kembali terpilih secara aklamasi pada tahun 2019 dan 2023 tanpa persaingan yang berarti. Namun dengan meningkatnya kritik tajam, pesaing-pesaing serius mungkin muncul untuknya, terutama karena batas akhir pengajuan berkas pencalonan adalah 18 November mendatang.

Menurut kantor berita Jerman, terdapat 5 nama yang menjadi kandidat untuk menantang Infantino

Aleksander Ceferin

Presiden Federasi Sepak Bola Eropa (58 tahun) dikenal dengan kepribadiannya yang penuh perjuangan, ia adalah mantan atlet karate. Pengacara asal Slovenia ini menampilkan dirinya sebagai antitesis total dari Infantino, meskipun ia sendiri dengan gigih membela arah komersial di dalam tubuh UEFA.

Dengan mendekatnya akhir masa jabatannya sebagai Presiden UEFA, dan pengumumannya untuk tidak mencalonkan diri lagi pada tahun 2027, Ceferin memimpin protes Eropa terhadap pesaingnya di FIFA, di mana ia menyatakan pada awal tahun 2024: "Setelah periode tertentu, setiap organisasi membutuhkan darah baru".

Namun pertanyaan yang muncul: apakah prinsip ini juga berlaku baginya secara pribadi?

Nasser Al-Khelaifi

Warga negara Qatar Nasser Al-Khelaifi (52 tahun), Presiden Asosiasi Klub Eropa, tidak menyembunyikan keterbukaannya terhadap gagasan menggelar Piala Dunia setiap dua tahun sekali yang diusulkan Infantino pada tahun 2021, seraya menegaskan kesediaannya untuk mendiskusikannya.

Al-Khelaifi, yang memimpin klub Prancis Paris Saint-Germain sejak tahun 2011 dan merupakan anggota dewan direksi jaringan olahraga dan hiburan "beIN Sports", menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif UEFA, dan merupakan sekutu dekat Ceferin. Meskipun ia membantah keinginan untuk memegang jabatan Presiden FIFA, pengaruhnya yang luas menjadikannya kandidat potensial jika keadaan berubah.

Mattias Grafström

Lahir dari ayah Swedia dan ibu Belanda, dan pernah menjadi juara Swiss tenis meja tingkat junior.

Mattias Grafström (45 tahun) membangun karier profesionalnya sebagai administrator di sepak bola, dan resmi ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal FIFA pada tahun 2024, menggantikan warga negara Senegal Fatma Samoura.

Meskipun ia sangat dekat dengan Infantino, laporan-laporan media mengindikasikan bahwa ia melihat peluang telah terbuka untuk memegang jabatan tertinggi di dunia si kulit bundar, terutama dengan meningkatnya kritik yang ditujukan kepada presidennya saat ini.

Victor Montagliani

Menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 di tanahnya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Victor Montagliani (60 tahun) lahir di kota Vancouver, Kanada, dan menjabat sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Kanada pada tahun 2012.

Setelah penangkapan Presiden CONCACAF saat itu, Jeffrey Webb, dalam skandal korupsi yang mengguncang FIFA pada tahun 2015, peluang terbuka bagi Montagliani, yang di antara orang-orang dekatnya terdapat legenda kepelatihan Carlo Ancelotti, untuk menjadi Presiden konfederasi benua sejak tahun 2016.

Yang terpenting, CONCACAF di bawah kepemimpinan Montagliani menyatakan penolakannya secara aklamasi terhadap rencana investasi Infantino, yang menempatkannya pada posisi oposisi yang terang-terangan.

Syekh Salman bin Ibrahim Al Khalifa

Syekh Salman bin Ibrahim Al Khalifa (60 tahun) sebelumnya pernah terlibat dalam pertarungan pemilihan melawan Infantino pada tahun 2016, dan kalah dengan selisih tipis dalam pemilihan Presiden FIFA, meskipun ia menghadapi tuduhan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pejabat asal Bahrain ini memimpin Konfederasi Sepak Bola Asia, yang pada gilirannya menolak rencana investasi Infantino, dan menegaskan perlunya dialog kolektif serta penghormatan terhadap kepemimpinan yang ada, hal yang menjadikannya kandidat potensial untuk kembali ke arena persaingan sekali lagi.