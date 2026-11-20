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Harry Kane dan bintang Bayern lainnya, Michael Olise, cedera dalam hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Diagnosis cedera Kane menjadi kabar buruk.

Setelah laga melawan Köln berjalan lebih dari seperempat jam, kapten tim nasional Inggris itu terkapar seusai berduel dengan Joël Schmied. Pemain Köln tersebut mengenai pergelangan kaki Kane dari belakang di kotak penaltinya sendiri, tetapi juga menyentuh bola.

Kane sempat mencoba terus bermain selama beberapa menit sambil tertatih-tatih, tetapi akhirnya harus meninggalkan lapangan. Tom Bischof masuk menggantikannya.

Diagnosis cedera Harry Kane sudah diketahui: berapa lama ia absen?

"Harry mengalami robekan ligamen sindesmosis," kata direktur olahraga Max Eberl ketika ditanya tentang cedera itu. "Malam ini sangat mengecewakan. Ini pukulan berat bagi kami," tambahnya. Ketika ditanya berapa lama pemenang Ballon d'Or itu akan absen, Eberl menjawab singkat: "Seperti Isi." Maksudnya, seperti Ismael Saibari, yang juga mengalami robekan ligamen sindesmosis sebelum jeda internasional dan diperkirakan absen tiga hingga empat bulan. Artinya, penyumbang gol dan assist andalan Bayern itu kemungkinan besar bahkan akan melewatkan sebagian putaran kedua musim ini.

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Michael Olise meninggalkan stadion dengan kruk

Olise kemudian juga cedera pada babak pertama setelah benturan saat memperebutkan bola dengan bek Köln, Tom Krauß. Pemain tim nasional Prancis itu masih bisa menuntaskan babak pertama, tetapi tetap berada di ruang ganti setelah turun minum. Pemain muda Tim Binder masuk menggantikannya. Olise meninggalkan area dalam Allianz Arena dengan kruk.

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Namun, diagnosis awal cukup memberi harapan bagi Bayern. "Michael Olise didiagnosis mengalami memar pada bagian depan telapak kaki. Pemain serang asal Prancis itu akan menjalani perawatan dalam beberapa hari mendatang," demikian pernyataan Bayern pada malam itu. Berapa lama tepatnya pemain Prancis itu akan absen, dan apakah ia bahkan sudah bisa tampil dalam laga Liga Champions di markas Lille pada tengah pekan, masih belum diketahui.

Jamal Musiala kembali bermain, tetapi bisakah ia bergembira?

Dengan demikian, Kane dan Olise menyusul Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz, serta Alphonso Davies sebagai pemain lini serang berikutnya yang tidak tersedia bagi Bayern karena cedera. Namun, Luis Diaz setidaknya sedang dalam proses kembali ke skuad.

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Jamal Musiala kembali bermain setelah pulih dari cedera selama delapan pekan. Ia masuk pada menit ke-67 dan nyaris mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-1. Namun, dirinya, atau lebih tepatnya kemampuannya, kembali dipertanyakan oleh salah satu petinggi Bayern. Kali ini Karl-Heinz Rummenigge, yang secara blak-blakan membuka kemungkinan pembicaraan mengenai gaji Musiala jika pemain yang piawai menggiring bola itu tidak kembali ke performa lamanya . Situasi ini perlahan mulai terkesan seperti kampanye melawan Musiala di Bayern.