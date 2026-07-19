Dua bintang Al-Ahly dan tim nasional Mesir di meja Federasi Jeddah

Dua bintang Al-Ahly Mesir dan timnas Mesir kini masuk dalam daftar pemain yang dipertimbangkan oleh klub Al-Ittihad Saudi, yang berupaya memperkuat lini tengahnya menjelang musim baru.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan pada hari Minggu ini bahwa manajemen olahraga Al-Ittihad memasukkan kedua pemain Al-Ahly tersebut ke dalam daftar pilihan mereka, mengingat reputasi teknis yang mereka miliki. Namun, klub tersebut tidak akan mengambil langkah resmi sebelum pelatih asal Jerman, Jens Wessing, menentukan kebutuhan teknisnya, sebagai langkah awal untuk memutuskan apakah akan membuka negosiasi dengan Al-Ahly.

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Marwan Attia (27 tahun) bermain sebagai gelandang bertahan, dan telah tampil dalam 250 pertandingan sepanjang kariernya, mencetak 4 gol serta memberikan 11 assist. Ia terikat kontrak dengan Al-Ahly hingga musim panas 2029, dan juga masuk dalam skuad timnas Mesir di Piala Dunia kali ini.

Sedangkan Imam Ashour (28 tahun) memiliki catatan serangan yang mengesankan, setelah tampil dalam 247 pertandingan, mencetak 53 gol, dan memberikan 37 assist. Ia terikat kontrak dengan Al-Ahly hingga musim panas 2028.

Ashour, mantan pemain Zamalek, tampil dalam kelima pertandingan timnas Mesir di Piala Dunia 2026, di mana perjalanan “Al-Fara’una” berakhir dengan kekalahan dramatis (3-2) dari Argentina pada menit-menit akhir.