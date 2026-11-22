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Atlético Madrid meraih kemenangan meyakinkan di LaLiga pada Minggu. Tim ibu kota itu memenangi derbi regional melawan Getafe dengan skor 0-3 berkat gol Álex Baena, Johnny Cardoso, dan Alejandro Grimaldo. Los Colchoneros kini berada di posisi ketiga, terpaut dua poin dari Real Madrid dan lima poin dari pemuncak klasemen FC Barcelona.

Atlético mengawali laga dengan baik dan tak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Julián Álvarez mengontrol bola di kotak penalti lalu mengumpankannya ke belakang kepada Baena, yang melepaskan tembakan keras mendatar ke sudut dekat: 0-1.

Menjelang laga berjalan setengah jam, blunder kiper Getafe David Soria menjadi awal gol 0-2. Kiper asal Spanyol itu menerjang sepak pojok Álvarez, tetapi bola melintas di atasnya. Ia pun tak berdaya menghadapi sontekan Cardoso.

Pada babak kedua, Getafe kekurangan daya gedor untuk menciptakan banyak ancaman. Atlético, yang kebobolan paling sedikit di antara seluruh klub LaLiga musim ini (sepuluh gol), pun relatif mudah menjaga gawangnya tetap bersih.

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Beberapa menit menjelang laga usai, Alexander Sørloth didorong dengan jelas dari belakang oleh Djené Dakonam. Setelah pemeriksaan VAR, wasit memutuskan untuk memberikan kartu kuning kedua kepada pemain asal Togo itu sekaligus hadiah penalti, yang dikonversi Grimaldo menjadi gol: 0-3.