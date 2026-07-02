Driessen menyebut kandidat utama untuk timnas Belanda sebagai 'merek triple A'

Valentijn Driessen mengusulkan Louis van Gaal sebagai pelatih kepala baru tim nasional Belanda. Pelatih yang sudah tiga kali sebelumnya menangani Oranje ini dianggap sebagai kandidat terbaik, demikian penilaian yang dimuat di De Telegraaf.

“Hanya sosok yang sangat berpengaruh yang mampu memastikan status triple A,” kata Driessen sambil menetapkan standar yang sangat tinggi terkait pengganti Ronald Koeman. “Seorang tokoh otoritatif yang dapat menjadi panutan sepak bola Belanda dan membawa timnas Belanda berprestasi di level tertinggi sesuai dengan filosofi sepak bola Belanda.”

Kepala redaksi sepak bola surat kabar nasional tersebut pun merasa heran bahwa tidak ada pelatih top Belanda yang dihubungi. “Dengan tugas ini, tidak masuk akal bahwa Nigel de Jong pada musim dingin lalu sama sekali mengabaikan pelatih PSV Peter Bosz, padahal saat itu Bosz tersedia untuk posisi setelah Piala Dunia.”

Driessen juga mencatat bahwa Pep Guardiola dan Arne Slot tersedia. “Mereka harus menjadi kandidat nomor 1 dan 2, sekarang setelah Bosz memperpanjang kontraknya di PSV. Karena direktur teknis FC Twente, Erik ten Hag, memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya, ia menjadi opsi ketiga.”

Menurut Driessen, De Jong sebagai direktur sepak bola elit masih memiliki opsi keempat untuk posisi pelatih timnas. “Sebuah nama kelas AAA yang sangat cocok untuk KNVB dan timnas Belanda: Louis van Gaal.”

“Dengan pengalaman dan reputasinya, Van Gaal adalah kandidat yang cocok jika Guardiola dan Slot yang tersedia tidak dapat direkrut,” demikian penilaian pengamat Oranje tersebut. “Kualitas Van Gaal sebagai pelatih-pelatih tidak perlu dipertanyakan lagi. Begitu pula ambisi dan semangatnya yang membara untuk memenangkan gelar utama bersama Oranje.”