Valentijn Driessen menilai pergantian pemain Xavi saat melawan Yunani membuahkan hasil bagus. "Namun pelatih asal Spanyol itu dengan susunan pemain awalnya juga bertanggung jawab atas babak pertama yang dramatis ketika Belanda tertinggal 2-0," demikian tertulis di De Telegraaf.

Menurut Driessen, masih sedikit yang berubah pada timnas Belanda sejak kedatangan Xavi pada musim panas lalu. "Sama seperti di bawah pendahulunya Ronald Koeman, Belanda tetap sangat rapuh dalam bertahan seperti terlihat saat melawan Jerman, Serbia, dan di Yunani."

Timnas Belanda tidak sekali pun mampu mencatatkan clean sheet pada 2026, kata pengamat kritis Oranje itu. "Melawan Jerman, saat jeda skor sudah bisa saja 1-3 di Johan Cruijff ArenA dan Serbia juga mendapatkan sejumlah peluang bagus. Ditambah lagi, level permainan di Beograd sama sekali tidak bisa dibilang mengesankan."

Menurut penilaian Driessen selepas laga, 45 menit pertama di Yunani bahkan terbilang dramatis. "Di sana timnas Belanda pada babak pertama benar-benar menampilkan performa buruk melawan Yunani. Saat menguasai bola, tanpa bola, menyerang, bertahan, tidak ada satu pun yang terlihat benar dari apa yang ditunjukkan tim asuhan pelatih timnas Xavi. Pelatih timnas Spanyol itu juga jelas punya andil atas tiga perempat jam pertama yang sangat buruk dari tim peringkat kesembilan dunia melawan tim peringkat ke-40."

Driessen merujuk pada fakta bahwa Xavi memilih Quinten Timber dan Guus Til di lini tengah. "Dengan dua pemain itu di lini tengah, Joey Veerman juga tidak terbantu. Untungnya Xavi sadar tepat waktu dan membuang resepnya untuk babak pertama yang dramatis itu dengan melakukan tiga pergantian."

Dengan Tijjani Reijnders dan Ryan Gravenberch kembali ke lini tengah, Belanda menyelamatkan satu poin melawan Yunani di saat-saat terakhir. Reijnders mencetak gol penyeimbang pada menit ke-89. "Dan Xavi tetap tak terkalahkan dengan dua hasil imbang dan satu kemenangan."