Valentijn Driessen dalam Kick-Off milik De Telegraaf sangat kritis terhadap Micky van de Ven. Pelatih timnas Xavi sebaiknya menurunkan bek kiri lain di timnas Belanda, demikian penilaiannya setelah hasil imbang 2-2 melawan Yunani.

"Anda bisa melihat Van de Ven seperti menoleh ke sekeliling sambil berpikir: apa yang harus saya lakukan? Dia seharusnya mendapat instruksi yang jelas sebelum pertandingan dan selebihnya tidak perlu macam-macam trik taktik," kata Driessen yang terkejut, memberi pesan kepada Xavi.

"Sepertinya para pemain itu sudah menanamkan dalam kepala mereka bahwa instruksi dari Xavi lebih penting daripada bermain dengan kebebasan. Di babak pertama mereka seperti bermain tanpa arah," ujar pengamat timnas Belanda itu dengan heran melihat fase awal melawan Yunani.

Mike Verweij jauh lebih lunak terhadap Van de Ven. "Yang terlihat menonjol adalah dia sesekali menyalakan turbo, lalu dengan kecepatannya memperbaiki kesalahan dirinya sendiri atau orang lain. Dari situ terlihat bahwa dia memang sangat cepat."

"Ini sekarang sudah tiga pertandingan beruntun," lanjut Driessen tentang Van de Ven yang menurutnya tampil mengecewakan. "Saya berharap Xavi sekali saja menempatkan bek kiri yang normal di sana. Seperti Hato, yang menurut saya lebih baik di posisi bek tengah daripada bek kiri. Tapi dia juga cukup sering bermain sebagai bek kiri."

Driessen juga mengajukan Ian Maatsen. "Koeman tidak melihat kecocokan pada dirinya. Dan Xavi kemungkinan juga tidak. Tetapi setiap kali bermain dia tampil sangat baik, seperti saat melawan Spanyol tahun lalu di perempat final Nations League."

"Pemain yang sangat bagus. Tetapi entah bagaimana dia tidak masuk kriteria para pelatih timnas itu. Namun saya lebih suka tipe pemain seperti itu daripada Van de Ven. Dia cepat, bagus. Tetapi kalau dia hanya ada untuk memperbaiki kesalahan, maka Anda justru meleset dari tujuan," kata Driessen. "Intinya juga adalah seseorang harus nyaman saat menguasai bola."