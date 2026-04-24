Driessen melihat adanya kecurangan dalam kompetisi di klub Eredivisie dan mendesak KNVB untuk bertindak

Valentijn Driessen sama sekali tidak mengerti keputusan AZ untuk menurunkan tim yang hampir seluruhnya berbeda pada Kamis malam saat menghadapi Go Ahead Eagles (0-0) dibandingkan dengan susunan pemain pada Minggu lalu di final piala melawan NEC (5-1), demikian kata kepala redaksi sepak bola De Telegraaf dalam program Kick-off.

“Pada akhirnya, Kees Smit tetap masuk sebentar. AZ bermain dengan tujuh pemain yang berbeda dari yang diturunkan di final piala,” Driessen memulai ceritanya.

“AZ masih bisa finis di posisi ketiga. Itu berarti lolos ke babak kualifikasi Liga Champions,” lanjutnya. AZ tertinggal lima poin dari posisi ketiga, dengan tiga pertandingan tersisa.

“Mereka membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Pertama di Conference League, mereka kalah dari Shakhtar Donetsk dan dua pemain datang terlambat. Dan sekarang ini lagi,” lanjutnya.

“Lalu mereka memenangkan piala dan semua orang merayakannya. AZ memang sudah sering memenangkan piala. Tapi harus berkeliling Alkmaar hanya untuk itu. Tapi itu masih bisa dimaklumi, asalkan mereka bermain habis-habisan melawan Go Ahead Eagles.”

“Mereka juga tidak melakukannya,” jelasnya lebih lanjut. “Minggu depan juga jangan berharap apa-apa dari AZ, karena mereka akan pergi ke Barcelona bersama-sama akhir pekan ini. Mungkin KNVB harus memperhatikan hal itu, bukan situasi di Den Bosch - ADO. Itu adalah bentuk manipulasi kompetisi. Biasanya para pelatih ingin berlatih enam kali seminggu, tapi sekarang mereka semua akan berpesta pora di Spanyol. Itu tidak baik bagi seorang atlet di tengah musim.”