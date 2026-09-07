Valentijn Driessen pada Minggu sangat kesal terhadap Etienne Vaessen dan Wout Weghorst. Duo itu terlibat cekcok pada babak kedua FC Groningen vs FC Twente (2-2), dengan Vaessen yang seusai laga melontarkan sindiran kepada penyerang jangkung tersebut.

"Anda boleh percaya apa yang Anda mau dan merayakan gol sesuka Anda, tapi jangan selama itu," ujar Vaessen kepada RTV Noord, merujuk pada selebrasi Weghorst usai golnya di Euroborg. "Dia lebih dulu memanjatkan doa yang panjang, silakan saja lakukan itu pada hari Minggu. Ya, ini hari Minggu, tapi menurut saya itu seharusnya dilakukan di gereja."

"Saya rasa ini sedikit provokatif. Dia mencetak gol bagus. Panjatkan doa sebentar lalu langsung kembali," kata Vaessen sebagai saran untuk Weghorst, yang sesaat sebelum turun minum bertanggung jawab atas gol 2-2.

Driessen mengapresiasi gol penyeimbang Weghorst di Groningen. "Gol yang sangat indah. Tapi juga sangat menjengkelkan lagi. Ini adalah dua sosok paling menjengkelkan di lapangan sepak bola Belanda," kata jurnalis itu sambil ikut membawa Vaessen ke dalam perdebatan.

"Dan lagi-lagi sandiwara dari Weghorst itu saat dia mencetak gol. Sampai Anda berpikir: ya Tuhan, Nak. Kembali saja dan bertingkah normal. Tapi itu gol yang luar biasa," ujar Driessen, yang berarti tidak hanya kritis terhadap penampilan Weghorst di wilayah utara Belanda.

Driessen paham mengapa Weghorst menerima duel dengan Vaessen di kotak penalti FC Groningen. "Bola sedang lepas. Weghorst juga langsung mundur, setelah dia memberi Vaessen sebuah dorongan keras."

Weghorst mencetak gol untuk kedua kalinya musim ini di Eredivisie Vriendenloterij. Selain itu, sang penyerang juga dua kali menjebol gawang untuk Twente di kompetisi Eropa.