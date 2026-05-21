Bagi Valentijn Driessen, gelar juara Inggris yang diraih Arsenal pekan ini tidak berarti apa-apa. Kepala redaksi sepak bola De Telegraaf sama sekali tidak menyukai gaya permainan tim juara asuhan manajer Mikel Arteta.

Arsenal menjadi juara tanpa benar-benar bermain. Pengejar terdekat, Manchester City, kehilangan poin saat bertandang ke Bournemouth (1-1), sehingga tim pemuncak klasemen dari London Utara ini tidak lagi bisa dikejar oleh para pesaingnya.

''Mengerikan! Sudah lihat bagaimana mereka bermain tahun ini?'' Driessen memberikan penilaian yang sangat kritis terhadap Arsenal, yang merayakan gelar liga pertama sejak 2004. ''Mereka hanya mengandalkan tendangan sudut, tendangan bebas, dan lemparan ke dalam.''

Driessen kemudian menyoroti Kai Havertz, yang pada Senin melawan Burnley (1-0) melakukan tekel keras dan lolos dengan hanya mendapat kartu kuning. ''Dia melakukan pelanggaran, itu jelas kartu merah. Ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan sepak bola. Yang mereka lakukan hanyalah bergulat. Ya, sebenarnya Arsenal memang diuntungkan oleh wasit.''

René van der Gijp jauh lebih lunak dalam penilaiannya terhadap Arsenal. ''Mereka di sana sudah tiga bulan berpikir: 'Ini kan tidak mungkin benar?' Mereka benar-benar kacau dalam beberapa bulan terakhir. Lalu mereka juga dihancurkan oleh Manchester City. Lalu kamu berpikir: 'Asal ini tidak benar.' Mereka sudah tidak seperti diri mereka sendiri lagi dalam enam atau tujuh pertandingan terakhir.''

Van der Gijp kemudian menyoroti bahwa Manchester City, Manchester United, Liverpool, dan Chelsea kemungkinan bekerja dengan anggaran yang lebih besar. ''Itu memang prestasi yang luar biasa, tentu saja.''

Johan Derksen juga mengagumi gelar juara liga ke-14 Arsenal dalam sejarah klub. ''Jika kamu menjadi juara di Inggris, itu berarti kamu memang hebat. Di sana, kamu tidak bisa begitu saja menjadi juara.''