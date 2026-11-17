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Duel Norwegia kontra Denmark di UEFA Nations League menjadi malam istimewa bagi Erling Haaland. Ia tampil sebagai bintang dalam kemenangan 3-2 negaranya lewat dua gol, salah satunya dari titik penalti di saat-saat terakhir, untuk membawa Norwegia ke perempat final, Selasa.

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Norwegia, Portugal, dan Denmark bersaing memperebutkan dua posisi teratas Grup 4 Liga A demi mengamankan dua tiket ke babak perempat final. Timnas Norwegia menjalani laga ini dengan kesadaran bahwa hasil buruk bisa membuat mereka tersingkir dari persaingan.

Untuk waktu yang lama, Norwegia mengira akan menelan kekalahan di kandang lawannya, Denmark. Namun, Haaland punya pendapat lain. Ia mencetak gol pada menit ke-33 sebelum Video Assistant Referee (VAR) turun tangan untuk menganulirnya, meski hal itu tidak memengaruhi konsentrasi penyerang Manchester City tersebut.

Hanya empat menit berselang, Haaland kembali menggetarkan jala gawang, dan kali ini golnya disahkan. Gol tersebut memberi dorongan penting bagi negaranya dalam pertandingan yang tetap terbuka hingga menit-menit akhir.

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Ketegangan kian memuncak menjelang peluit akhir. Martin Odegaard berhasil mencetak gol penyeimbang untuk Norwegia, sebelum timnas tersebut mendapat hadiah penalti di masa injury time. Haaland maju sebagai eksekutor dan sukses menjalankan tugasnya, memberikan kemenangan dramatis 3-2 bagi negaranya pada menit ke-90+6.

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Dengan kemenangan ini, timnas Norwegia memastikan diri lolos ke perempat final UEFA Nations League setelah mengungguli Denmark di saat-saat terakhir, dalam laga yang menjadikan Haaland sorotan utama berkat dua gol penentunya.

Arti penting dua gol penyerang Manchester City itu tidak hanya sebatas membawa Norwegia ke babak berikutnya. Torehan tersebut juga mencatatkan angka mencolok dalam rekor internasionalnya, setelah ia mengoleksi 68 gol bersama tim nasional negaranya hanya dalam 62 pertandingan.

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Dengan demikian, Haaland melampaui bintang Prancis sekaligus bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, yang telah mencetak 67 gol untuk timnas Prancis. Namun, Mbappe membutuhkan 108 pertandingan untuk mencapai angka tersebut, atau 46 laga lebih banyak dibanding sang penyerang Norwegia, menurut situs Foot Mercato.

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