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Pada Jumat, drama Jamal Musiala memasuki babak baru yang pahit. Namun, Bayern München juga menyampaikan kabar baik.

Serge Gnabry dan Alphonso Davies mungkin segera kembali tersedia bagi Bayern München, pemegang rekor gelar juara Jerman yang tengah dilanda cedera.

Pemain tim nasional Jerman dan Kanada itu kembali berlatih bersama tim menjelang laga tandang melawan Hamburger SV pada Sabtu. Bayern mengumumkan hal tersebut pada Jumat.

Gnabry belakangan absen karena cedera otot, sementara Davies mengalami robekan serat otot di bagian belakang paha kirinya . Belum jelas kapan Gnabry dan Davies bisa kembali tersedia bagi pelatih Vincent Kompany. Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari, dan Manuel Neuer juga absen di Hamburg.

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Musiala, sebagaimana juga diumumkan Bayern pada Jumat , kembali mengalami cedera pada paha kanannya dalam pertandingan Liga Champions di Lille dan akan absen "hingga waktu yang belum ditentukan". Menurut laporan media, ia mungkin baru kembali setelah jeda musim dingin. Ia disebut akan absen selama empat hingga enam pekan.