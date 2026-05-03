Drama bagi Volendam: kekalahan dan Van Oevelen dibawa keluar dengan tandu

FC Volendam tidak berhasil meraih hasil positif dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Mereka kalah 0-2 di kandang sendiri dari sc Heerenveen dan kini menduduki peringkat keenam belas, yang berarti harus mengikuti babak play-off.

Setelah melihat contoh bagus dari Telstar dan Excelsior, para pemain Volendam harus meraih hasil. Namun, Heerenveen sudah memimpin pada menit kedelapan. Setelah Ringo Meerveld melakukan gerakan slalom, bola sampai ke Vasilios Zagaritis, yang kemudian mengoper bola ke Luca Oyen yang sedang berlari masuk, dan Oyen langsung menyundul bola ke gawang: 0-1.

Setelah tendangan gawang dari Kayne van Oevelen, Henk Veerman tiba-tiba berhadapan langsung dengan Bernt Klaverboer. Berkat blok luar biasa dari Sam Kersten, serangan itu hanya berakhir sebagai ancaman kecil dan Heerenveen mendapat peringatan pertamanya.

Tim asuhan Robin Veldman bermain dengan lancar dan mencoba menguasai Volendam melalui sayap. Namun, Heerenveen jarang menciptakan ancaman dari umpan silang di sisi lapangan, sehingga tim tuan rumah tetap bertahan.

Namun, pertahanan Volendam lengah terhadap Meerveld tak lama setelah babak kedua dimulai. Umpan silang Zagaritis sampai ke gelandang Heerenveen tersebut yang memaksa Van Oevelen melakukan penyelamatan. Tak lama setelah itu, Van Oevelen harus meninggalkan lapangan dengan tandu. Setelah bertabrakan dengan Kersten, kiper tersebut mengalami cedera pergelangan kaki yang parah.

Semakin pertandingan berlanjut, permainan semakin ceroboh. Kedua tim harus berjuang habis-habisan untuk meraih hasil. Tim tuan rumah bermain all-out dan nyaris mencetak gol lewat Bilal Ould-Chikh, namun Klaverboer berhasil menepisnya. Serangan akhir telah dimulai, karena Robert Muhren pun nyaris mencetak gol.

Volendam bermain dengan strategi all-or-nothing dan mengerahkan semua pemainnya ke depan. Heerenveen semakin terdesak dan bertahan sekuat tenaga. Namun, Dylan Vente tiba-tiba memastikan kemenangan timnya. Dengan tendangan keras, ia menggandakan skor, sehingga Heerenveen bisa pulang ke Friesland dengan membawa kemenangan: 0-2. Berkat kemenangan ini, tim dari Friesland dipastikan lolos ke babak play-off.