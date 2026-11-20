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Kabar buruk bagi Harry Kane. Sang penyerang mengalami cedera pergelangan kaki saat menghadapi FC Köln pada Jumat (1-1), dan Bayern München kini mengonfirmasi bahwa ligamen sindesmosisnya robek. Menurut Sky, Kane diperkirakan membutuhkan sekitar tiga bulan untuk pulih.

Kane mengalami cedera pada babak pertama. Dalam sebuah duel di kotak penalti, sang mesin gol mendarat dengan posisi yang salah. Kane tahu ada yang tidak beres dan harus ditarik keluar.

Cederanya menjadi pukulan besar bagi Bayern, yang sudah berada di tengah krisis cedera. Luis Díaz, Ismael Saibari, dan Serge Gnabry absen pada Jumat, dan ketidakhadiran mereka terasa.

Kane, 33 tahun, belum lama ini meraih pencapaian luar biasa dengan memenangi Ballon d'Or. Ia terus mencetak gol sejak bergabung dari Tottenham Hotspur pada 2023, dengan torehan 156 gol dalam 163 pertandingan.

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Michael Olise juga ditarik keluar karena cedera dan, menurut Sky , meninggalkan stadion dengan kruk. Bayern menyatakan bahwa pemain asal Prancis itu mengalami memar di bagian depan kakinya. Media Jerman memperkirakan ia bisa kembali bermain pekan depan.

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Selain itu, Díaz tampaknya akan kembali masuk skuad Bayern pekan depan. Pemain asal Kolombia itu mengalami cedera otot sebulan lalu. Ia diperkirakan kembali bermain pada Rabu saat menghadapi Lille OSC di Liga Champions.

Seusai pertandingan, pelatih Vincent Kompany ditanya dalam konferensi pers apakah ia ingin mendatangkan penyerang baru pada Januari. "Saya sama sekali tidak ingin membicarakan apa yang mungkin perlu dilakukan dua bulan lagi," jawab pelatih asal Belgia itu.

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"Yang saya pikirkan sekarang hanyalah pertandingan-pertandingan yang masih menanti kami dan memastikan bahwa, meski berada dalam situasi ini, kami terus meraih poin dan kemenangan."

"Para pemain yang tersedia saat ini adalah prioritas utama kami. Tugas kami adalah tampil baik dalam pertandingan-pertandingan ini dan berusaha, bersama para penggemar, untuk terus saling membantu melewati situasi ini. Hal-hal lain tidak penting saat ini," kata Kompany.