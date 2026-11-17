Bagikan Ikuti GOAL di Google

Laga Norwegia kontra Denmark di UEFA Nations League menjadi malam istimewa bagi Erling Haaland. Ia tampil sebagai bintang dalam kemenangan 3-2 negaranya lewat dua golnya, salah satunya dari titik penalti di saat-saat terakhir, untuk membawa Norwegia ke perempat final, Selasa.

Iklan

Norwegia, Portugal, dan Denmark bersaing memperebutkan dua posisi teratas Grup 4 Liga A demi mengamankan dua tiket ke babak perempat final. Norwegia menjalani laga ini dengan kesadaran bahwa hasil buruk bisa membuat mereka tersingkir dari persaingan.

Dalam waktu yang lama, Norwegia mengira akan menelan kekalahan di kandang Denmark. Namun, Haaland berkata lain. Ia mencetak gol pada menit ke-33 sebelum VAR turun tangan dan menganulirnya, tetapi hal itu tidak mengganggu konsentrasi penyerang Manchester City tersebut.

Hanya empat menit berselang, Haaland kembali menjebol gawang lawan, dan kali ini golnya disahkan. Gol tersebut memberi dorongan penting bagi negaranya dalam pertandingan yang tetap terbuka hingga menit-menit akhir.

Baca juga: Akankah Mereka Berhenti Bersama? Suarez Ungkap Kata Kunci yang Menunda Pensiun Messi

Iklan Iklan

Ketegangan kian memuncak menjelang peluit akhir. Martin Odegaard berhasil mencetak gol penyeimbang bagi Norwegia, sebelum timnya mendapat hadiah penalti di masa tambahan waktu. Haaland maju sebagai eksekutor dan sukses menunaikannya, memberikan kemenangan dramatis 3-2 bagi negaranya pada menit ke-90+6.

Topik Terkait

Dengan kemenangan ini, Norwegia memastikan tiket ke perempat final UEFA Nations League setelah mengungguli Denmark di saat-saat terakhir, dalam laga yang menjadikan Haaland sorotan utama berkat dua gol penentunya.

Arti penting dua gol penyerang Manchester City itu tidak hanya terletak pada keberhasilan membawa Norwegia ke babak berikutnya. Brace tersebut juga menorehkan catatan mencolok dalam rekam jejak internasionalnya, setelah ia mengoleksi 68 gol bersama tim nasional negaranya hanya dalam 62 pertandingan.

Iklan

Dengan demikian, Haaland melampaui bintang Prancis yang juga bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, yang telah mencetak 67 gol untuk timnas Prancis. Namun, Mbappe membutuhkan 108 pertandingan untuk mencapai angka tersebut, atau 46 laga lebih banyak dibandingkan penyerang asal Norwegia itu, menurut Foot Mercato.

Baca juga: "Saya Tidak Akan Merusak Wawancara karena Vinicius", Legenda Kroasia: Modric Akan Kembali ke Real

Iklan

Baca juga: PSG dan Juventus Menanti, Kunjungan Mendes Buka Berkas Panas di Barcelona