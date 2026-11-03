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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Doué menyamai Benzema dan mendekati takhta Mbappe di Liga Champions

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Champions League
D. Doue
K. Benzema
K. Mbappe
Spanyol
Prancis

Bakat muda Paris mengukir sejarah Prancis

Desire Doue terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu talenta Prancis paling menonjol di Liga Champions Eropa, setelah meraih pencapaian mengesankan dalam laga antara Paris Saint-Germain dan Villarreal, Selasa malam hari ini, pada pekan keempat fase liga di Liga Champions Eropa, sehingga menempatkan dirinya sejajar dengan salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola Prancis.

Doue mencetak satu dari empat gol Paris pada babak pertama, sehingga menambah koleksinya menjadi 13 gol di Liga Champions sebelum menginjak usia 22 tahun, menyamai rekor rekan senegaranya Karim Benzema.

Menurut statistik Stats du Foot, Doue menjadi pemain Prancis kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak dalam sejarah kompetisi benua tersebut pada kategori usia ini, di belakang Kylian Mbappe yang memiliki 21 gol.

Sumber yang sama juga menegaskan bahwa bintang Prancis itu merupakan ikon kemenangan di Paris Saint-Germain, dengan menyebutkan bahwa tim asuhan pelatih Luis Enrique tidak pernah kalah ketika Doue mencetak gol, dan menjelaskan: "Doue telah mencetak gol dalam 30 pertandingan resmi bersama Paris Saint-Germain, dan tim memenangi semuanya, tanpa hasil imbang atau kekalahan".

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Empat gol Paris itu tercipta dalam waktu rekor (16 menit 2 detik) melalui Vitinha, Doue, Mayulu, dan Ruiz.

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