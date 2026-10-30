Tim pelatih Real Madrid mendapatkan suntikan moral penting beberapa jam sebelum menghadapi Racing Santander, dengan kembalinya bakat asal Turki Arda Guler ke latihan bersama setelah mengatasi rasa sakit pada ototnya.

Tim Los Blancos menuntaskan sesi latihan ketiga mereka pekan ini di kota olahraga Valdebebas, dengan fokus penuh pada pekan ke-11 La Liga, di mana mereka akan menjadi tamu berat bagi Racing Santander pada hari Minggu mendatang di Stadion El Sardinero.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", sesi latihan tersebut menyaksikan kembalinya Guler untuk bergabung dengan kelompok secara normal, setelah rasa sakit akibat kelelahan otot memaksanya menjalani latihan khusus dan terpisah dalam beberapa hari terakhir, sehingga ia kini siap untuk mendukung pilihan sang pelatih pada pertandingan mendatang.

Valverde: Kekhawatiran Masih Berlanjut

Sebaliknya, ketidakpastian masih menyelimuti kondisi bintang asal Uruguay Fede Valverde, yang terus menjalani pemantauan medis yang ketat.

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Gelandang tersebut mengalami kelelahan otot yang besar akibat upaya fisik luar biasa yang ia kerahkan dalam pertandingan El Clasico melawan Barcelona, di mana ia melanjutkan program latihan khususnya di lapangan jauh dari kelompok, sehingga memunculkan tanda tanya besar mengenai kesiapannya tampil pada pertandingan hari Minggu.

Kembalinya Sang Penjaga Gawang Raksasa

Di sisi penjagaan gawang, latihan membawa kabar gembira lainnya dengan kembalinya kiper asal Belgia Thibaut Courtois untuk berlatih dengan tenaga dan kekuatan penuh, setelah pulih sepenuhnya dari sakit demam yang membuatnya absen dari sesi-sesi sebelumnya, menegaskan kesiapan penuhnya untuk menjaga gawang Los Merengues di El Sardinero.