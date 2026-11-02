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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Dorongan besar: Mourinho mendapatkan kembali bintang penting jelang menghadapi AEK Athena

AEK Athens vs Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Champions League
F. Valverde
J. Mourinho
R. Asencio
Yunani
Spanyol
Uruguay
Portugal

Duet Real Madrid Terus Absen

 Real Madrid menerima kabar gembira pada hari Senin ini bersamaan dengan kembalinya mereka ke sesi latihan, beberapa jam setelah kemenangan atas Racing Santander di Liga.

Real Madrid meraih kemenangan yang layak atas tuan rumah Racing Santander (3-0), dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion "El Sardinero", dalam ajang Liga Spanyol, sehingga Los Blancos melanjutkan rentetan kemenangan mereka dan memangkas selisih dengan Barcelona yang memuncaki klasemen menjadi 3 poin, memperkukuh posisi mereka di peringkat ketiga klasemen.

 Menurut surat kabar "Marca", Fede Valverde berlatih secara normal bersama rekan-rekannya pada hari Senin ini, dan segala indikasi menunjukkan bahwa ia akan siap untuk pertandingan Liga Champions Eropa melawan AEK Athena, dalam matchday keempat, yang dijadwalkan pada hari Rabu mendatang.

Gelandang asal Uruguay itu, yang bermain sebagai bek dalam beberapa pertandingan terakhir, absen dari pertandingan melawan Racing karena merasakan nyeri pada hamstring kaki kanannya sejak pertandingan El Clasico melawan Barcelona.

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AEK

AEK

Champions League

04 Nov 2026

RMA

RMA

 Setelah beberapa hari pemulihan, ia telah mengatasi masalah fisiknya dan tengah bersiap pekan ini untuk peluang kembali ke kompetisi Eropa.

Para pemain inti menjalani latihan pemulihan, sementara sisa skuad menyelesaikan sesi latihan rutin yang mencakup latihan fisik, taktik, dan simulasi berbagai fase pertandingan.

Adapun terkait cedera, Raul Asencio dan Rodrygo masih menjadi satu-satunya pemain yang absen, dan sisa pemain siap untuk tampil, kecuali cedera-cedera ringan yang biasa terjadi selama kompetisi.

 

 

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