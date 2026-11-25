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Duel Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan AS Roma pada Rabu berakhir tanpa pemenang. Setelah pertandingan yang menghibur, kedua tim bermain imbang 2-2. Donyell Malen, yang masuk sebagai pengganti, mencetak gol terakhir laga ini lewat titik penalti. PSG (13 poin dari 5 laga) kehilangan rekor sempurnanya. Roma (5 poin dari 5 laga) meraih satu poin penting dan kini menempati peringkat ke-25.

Di kubu Roma, Malen harus memulai laga dari bangku cadangan. Pelatih Gian Piero Gasperini memberi sang pencetak gol terbanyak waktu istirahat, tetapi memasang Marten de Roon sebagai starter. Devyne Rensch absen karena cedera. Di kubu PSG, mantan pemain Ajax Mika Godts juga memulai laga dari bangku cadangan. Senny Mayulu lebih dipilih untuk mengisi posisi sayap kiri.

Roma sedang tampil baik. Pekan lalu, mereka mengalahkan Parma 5-1 dan saat ini berada di posisi kedua Serie A. Roma membawa kepercayaan diri itu ke lapangan Parc des Princes. Mario Hermoso merebut bola pada awal laga, lalu menuntaskan kerja sama satu-dua yang efektif dengan Matías Soulé dari jarak dekat: 0-1.

Roma mendominasi permainan dan mengalirkan bola dengan lancar. Peluang demi peluang tercipta, tetapi Santiago Castro, pengganti Malen, khususnya kurang cermat dalam mengoper bola. PSG akhirnya mampu menyamakan kedudukan setelah setengah jam. Zabarnyi menyundul bola hasil sepak pojok Mayulu ke belakang dan masuk ke gawang di tiang dekat: 1-1.

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Tidak banyak yang terjadi sepanjang sisa babak pertama. Roma mendapatkan peluang terbaik melalui Evan Ndicka, yang sundulannya melintas tipis di samping gawang Matvey Safonov. Kedua tim memasuki jeda dengan skor 1-1, dan baik Enrique maupun Gasperini tidak melakukan perubahan saat turun minum.

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Seperti pada awal babak pertama, Roma memulai babak kedua dengan baik. Hermoso kembali melepaskan upaya berbahaya. Pemain Spanyol itu sempat mencoba peruntungannya lagi setelah mencetak gol pada babak pertama, dan kali ini kembali melepaskan tembakan bagus ke arah Safonov. Namun, sang kiper dapat melihat dengan jelas upaya bek tengah tersebut.

Setelah meningkatkan tempo, PSG mendapat peluang berikutnya di Paris yang diguyur hujan. João Neves menerima bola di belakang pertahanan Roma dan menyundulnya hanya beberapa sentimeter di samping gawang. Tak lama kemudian, skor berubah menjadi 2-1. Wesley França menjatuhkan Vitinha yang telah lolos, tetapi hanya mendapat kartu kuning. Ousmane Dembélé kemudian menuntaskan penalti tersebut.

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Ketika pertandingan menyisakan seperempat durasinya, jumlah mantan pemain Eredivisie di lapangan meningkat cukup banyak dengan masuknya Godts dan Malen secara bersamaan. Tak lama kemudian, Malen melihat tembakan Soulé mengenai lengan Vitinha yang terentang. Setelah pemeriksaan VAR, wasit menunjuk titik penalti. Malen mengeksekusinya tanpa kesalahan: 2-2.

Pada saat-saat terakhir, Roma bahkan bisa saja membawa pulang kemenangan. Setelah kombinasi apik yang melibatkan Malen, Hermoso kembali muncul di depan gawang dalam posisi berbahaya. Meski sedikit terhalang, pemain Spanyol itu melepaskan tembakan dari jarak dekat yang melambung di atas gawang. Di sisi lain, sepakan keras Achraf Hakimi melintas tipis di samping gawang Mile Svilar: 2-2.