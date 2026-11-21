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Donyell Malen kembali menunjukkan kelasnya bersama AS Roma pada Sabtu malam. Penyerang asal Belanda itu membuka skor dengan gol indah dalam laga tandang melawan Parma dan kini telah mencetak sembilan gol dalam sebelas pertandingan liga musim ini.

Pelatih Gian Piero Gasperini langsung kembali mengandalkan Malen setelah jeda internasional. Pemain timnas Belanda itu tampil sebagai ujung tombak, dengan Paulo Dybala dan Mora berada tepat di belakangnya.

Setelah pertandingan berjalan lebih dari sepuluh menit, Malen sudah mendapat peluang untuk mengancam. Sang penyerang berlari menuju gawang Parma, tetapi berhasil dikejar oleh dua bek tuan rumah.

AS Roma sama sekali bukan tim yang lebih dominan pada babak pertama. Parma mendapat beberapa peluang untuk membuka skor, tetapi kiper Mile Svilar menjadi salah satu pemain yang mencegah tim tamu tertinggal.

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Pada menit ke-39, gol justru tercipta di sisi lain lapangan. Malen menerima umpan silang dari Lulli, pemain bernomor punggung 77 yang ditempatkan di sayap kanan, di tengah padatnya kotak penalti.

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Pemain asal Belanda itu mengontrol bola dari udara dengan kaki kanannya secara brilian. Malen kemudian tetap tenang dan menuntaskan peluang dengan dingin, membuat kiper Giovanni Daffara tak berdaya: 0-1.

Lewat gol indahnya, Malen melanjutkan musimnya yang mengesankan di Serie A. Sang penyerang hanya membutuhkan sebelas pertandingan liga untuk mencetak sembilan gol.

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Malen juga mencetak gol pada jeda internasional lalu. Sang penyerang menjebol gawang Yunani saat timnas Belanda meraih kemenangan meyakinkan 7-0.