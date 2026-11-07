Donyell Malen kembali berperan penting dalam kemenangan AS Roma meski tak mencetak gol

AS Roma mengalahkan Sassuolo tanpa kesulitan pada Sabtu malam. Di Stadio Olimpico, i Giallorossi menang 3-0 berkat gol Mario Hermoso dan Rodrigo Mora, serta gol bunuh diri Sebastian Walukiewicz di antaranya. Donyell Malen mencatatkan satu assist, tetapi terlibat dalam semua gol. Roma untuk sementara berada di posisi kedua, tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen Lazio, yang akan bertandang ke markas Napoli pada Minggu.

Roma, yang tentu saja menurunkan Malen sebagai starter, unggul pada babak pertama lewat Hermoso. Bek tengah asal Spanyol itu menggiring bola dengan percaya diri ke arah kotak penalti. Bola kemudian kembali ke kakinya, dengan sedikit keberuntungan, setelah mengenai Malen dan seorang bek, lalu ia melepaskan tembakan indah yang berbuah gol.

Malen juga terlibat dalam gol kedua. Pemain timnas Belanda itu melepaskan tembakan yang tampak tidak terlalu berbahaya, tetapi bola mengenai dua bek Sassuolo sebelum akhirnya masuk lewat Walukiewicz yang kurang beruntung.

Setelah jeda, Roma juga nyaris tidak mendapat perlawanan dari Sassuolo, yang kemudian kebobolan untuk ketiga kalinya, seperti yang hampir tak terelakkan. Malen melihat Mora berada di ruang kosong, dan Mora menaklukkan kiper Arijanet Muric (mantan pemain NAC dan Willem II): 3-0.

Tidak ada lagi gol setelah itu. Malen digantikan Santiago Castro pada menit ke-77, sementara Marten de Roon masuk menggantikan Manu Koné sepuluh menit sebelumnya. Devyne Rensch absen karena cedera.