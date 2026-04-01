Donnarumma Akhirnya Buka Suara Setelah Kegagalan di Piala Dunia

Gianluigi Donnarumma, kiper timnas Italia, akhirnya angkat bicara beberapa jam setelah dipastikan bahwa "Azzurri" gagal lolos ke Piala Dunia 2026.

Timnas Italia kembali gagal memecahkan kutukan kualifikasi Piala Dunia, setelah kalah di kandang Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti (4-1), setelah imbang (1-1) dalam pertandingan yang digelar Selasa malam, di final play-off kualifikasi Piala Dunia 2026.

Dengan ini, timnas Italia gagal lolos ke tiga edisi terakhir Piala Dunia setelah tahun 2018 dan 2022, sehingga skuad Azzurri harus menunggu empat tahun lagi untuk kembali ke Piala Dunia, sementara timnas Bosnia lolos untuk kedua kalinya dalam sejarahnya.

Donnarumma tidak dapat berbicara tadi malam karena Federasi Sepak Bola Italia melarang para pemain berbicara di zona campuran dan dalam konferensi pers.

Namun, kiper Manchester City itu memecah kebisuan di media sosial pada Rabu malam.

Kapten timnas Italia, yang belum pernah berpartisipasi di Piala Dunia, tidak dapat menyembunyikan kesedihannya, ia berkata: "Malam tadi, setelah pertandingan, saya menangis... Saya menangis karena kecewa tidak bisa membawa Italia ke tempat yang pantas."

Dia melanjutkan: "Saya menangis karena kesedihan yang sangat dalam yang saya rasakan, bersama semua pemain tim nasional, yang saya bangga memimpinnya, dan yang saya tahu kalian, para penggemar tim nasional kami, juga merasakannya saat ini."

Donnarumma melanjutkan: "Kata-kata tidak berguna saat ini, itu benar. Namun, ada perasaan yang sangat kuat yang menguasai diriku, dan aku ingin membagikannya dengan kalian. Setelah kekecewaan besar ini, kita harus memiliki keberanian untuk menutup halaman ini sekali lagi. Dan untuk mencapainya, kita membutuhkan banyak kekuatan, gairah, dan keyakinan.. Keyakinan yang tak tergoyahkan adalah dorongan untuk terus maju, karena hidup tahu cara memberi imbalan kepada mereka yang memberikan segalanya tanpa ragu-ragu."

Dan ia menyimpulkan: "Dari sinilah kita harus memulai kembali. Bersama-sama. Sekali lagi. Untuk mengembalikan Italia ke tempat yang pantas. Sekarang, yang tersisa hanyalah menerima kenyataan ini dan bangkit kembali. Sekali lagi."

