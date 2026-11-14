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Georgios Donis, pelatih kepala timnas Arab Saudi, memutuskan untuk mencoret Mohamed Mahzari dari pemusatan latihan Arab Saudi yang digelar di Qatar, dalam jeda internasional bulan November.

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Berdasarkan pernyataan resmi dari timnas Arab Saudi, absennya Mahzari disebabkan oleh rasa nyeri pada otot belakang paha, di mana pemeriksaan medis memastikan cedera yang dialaminya dan kebutuhannya terhadap program pengobatan serta pemulihan, dengan ketentuan ia akan kembali hari ini ke Riyadh untuk memulai program rehabilitasinya bersama klubnya.

Dones memimpin Arab Saudi meraih kemenangan atas Korea Selatan dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Jumat ini, di Stadion Jassim bin Hamad di ibu kota Qatar, Doha, dalam laga uji coba pertamanya selama periode jeda internasional saat ini sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang.

Marwan Al-Sahafi, winger Al-Ittihad, membuka keunggulan bagi timnas Arab Saudi pada menit pertama masa tambahan waktu babak pertama.

Memasuki awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-47 pertandingan, Hyun-gyu berhasil mencetak gol penyeimbang bagi timnas Korea Selatan, setelah ia menyambar umpan silang datar ke dalam gawang dengan tendangan keras, yang gagal dihalau oleh kiper Arab Saudi, Mohammed Al-Owais.

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Mohammed Kanno, gelandang Al-Hilal, langsung membalas gol tersebut dengan cepat, mengembalikan keunggulan timnas Arab Saudi pada menit ke-56 pertandingan, setelah menerima umpan dari Saud Abdulhamid, bek Lens asal Prancis, dan menceploskannya ke dalam gawang dengan tendangan keras.

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Abdulelah Al-Amri, bek Al-Nassr, tidak menunggu lama, menambah gol ketiga bagi Arab Saudi pada menit ke-59, setelah menyambar bola silang yang dikirimkan Nasser Al-Dawsari, gelandang Al-Hilal, dari tendangan sudut, ke dalam gawang lewat sundulan kepala.

Meski Lee Jae berhasil mencetak gol kedua bagi timnas Korea Selatan pada menit ke-68, setelah menyambar umpan silang datar ke dalam gawang Al-Owais, namun timnas Arab Saudi berhasil mempertahankan kemenangan.

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Kemenangan ini merupakan yang pertama bagi timnas Arab Saudi atas Korea Selatan sejak 21 tahun, tepatnya sejak tahun 2005, ketika mereka mengalahkannya pada laga kandang dan tandang dengan skor 2-0 dan 1-0 di babak kualifikasi Piala Dunia 2006.

Perlu dicatat bahwa pertandingan ini adalah yang ke-19 yang mempertemukan timnas Arab Saudi dan Korea Selatan di level uji coba maupun resmi, sejak pertandingan pertama keduanya pada tahun 1980.

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Selama 18 pertandingan sebelumnya, timnas Arab Saudi meraih 5 kemenangan, berbanding 6 pertandingan yang dimenangkan timnas Korea, sementara hasil imbang mendominasi 7 pertandingan lainnya.

Sejak saat itu, kedua timnas telah menjalani 6 pertandingan, dan Arab Saudi tidak berhasil memenangkan satu pun di antaranya, di mana timnas Korea berhasil menang dalam dua pertandingan, sementara 4 pertandingan berakhir imbang, sebelum kemenangan pada pertandingan hari ini.

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Di level uji coba, kedua timnas menjalani pertandingan ketujuh di antara mereka, di mana rangkaian tersebut dimulai sejak tahun 1980, dan kemenangan berpihak kepada timnas Korea dalam dua kesempatan, sementara 3 pertandingan berakhir imbang, sedangkan kemenangan hari ini adalah yang kedua bagi timnas Arab Saudi.

Kemenangan paling menonjol timnas Arab Saudi atas Korea adalah di semifinal Piala Asia 2000, ketika Talal Al-Meshal mencetak dua gol kemenangan dengan skor 2-1.

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Sementara pertandingan resmi terakhir terjadi di babak 16 besar Piala Asia 2023, ketika laga berakhir imbang 1-1 di waktu normal, sebelum timnas Korea berhasil melaju ke perempat final lewat adu penalti.

Perlu dicatat bahwa timnas Arab Saudi akan menjalani pertandingan uji coba baru dalam pemusatan latihannya saat ini di ibu kota Qatar, Doha, setelah Korea Selatan, yaitu ketika menghadapi timnas Uzbekistan pada hari Selasa mendatang.