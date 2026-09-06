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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

"Dominasi Berlanjut": Al-Ittihad Mengejutkan Felix dengan Pesan Sinis!

Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
J. Felix
Arab Saudi
Portugal

Al-Ameed Menghantam dengan Keras

Bintang Al Nassr asal Portugal, Joao Felix, menjadi sasaran ejekan bernada tajam dari akun resmi klub Al Ittihad, usai el clasico yang berakhir dengan kemenangan Al Ittihad (2-1), pada Sabtu kemarin di penutup laga-laga pekan ke-5 Liga Roshn Pro.

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Felix sebelumnya sempat melontarkan pernyataan mengejutkan kepada media, di mana ia berkata: "Saya tidak akan berbicara kepada kalian, karena jika saya berbicara saya akan membongkar apa yang terjadi di liga ini."

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Akun Al Ittihad memposting sebuah cuitan melalui platform media sosial "X", yang memuat sebuah desain jenaka di mana muncul pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, dan pemain "Al Alami", Joao Felix asal Portugal, dalam ukuran yang sangat kecil, sementara seseorang muncul di bagian depan gambar sambil merapatkan jari telunjuk dan ibu jari, sebagai isyarat bahwa duet tersebut tampak mungil dari sudut pandang "Al Ameed".

Akun Al Ittihad menyertai desain itu dengan kalimat yang mengandung pesan ejekan, di mana mereka menulis: "Dari sudut pandang Al Ameed", lalu diikuti dengan kalimat: "Dominasi terus berlanjut", sebagai isyarat atas keunggulan "Al Ameed" atas Al Nassr di el clasico.

Kemenangan Al Ittihad ini mengejutkan sebagian pihak, di tengah berbagai krisis yang dialami klub tersebut sepanjang musim ini, mulai dari kepergian sejumlah pemain, masalah manajerial, dan berbagai persoalan lainnya.

Dengan kemenangan ini, Al Ittihad menambah koleksi poinnya menjadi 11 di peringkat keempat, sementara perolehan poin Al Nassr tertahan di angka 12 poin di peringkat kedua, sama dengan Al Qadsiah, dan di belakang Al Hilal sang pemuncak klasemen (15).

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