Petenis Serbia Novak Djokovic, hari Minggu ini, mencetak prestasi bersejarah baru dengan memecahkan rekor milik petenis Swiss Roger Federer dalam hal jumlah kemenangan di lapangan turnamen Wimbledon, setelah mengalahkan petenis Rusia Roman Savolin dengan skor 7-6, 6-3, dan 3-6, dan 6-3, sehingga memastikan tempatnya di perempat final.

Djokovic, yang berusia 39 tahun, kini mencatatkan 106 kemenangan dalam pertandingan tunggal di lapangan rumput London, mengungguli rekor sebelumnya yang dipegang Federer dengan 105 kemenangan, namun ia masih jauh dari pemegang rekor absolut asal Amerika Serikat, Martina Navratilova (120 kemenangan).

Mantan petenis peringkat satu dunia ini menghadapi kesulitan di awal pertandingan melawan Safiulin, yang berusaha menyamai penampilan terbaiknya di turnamen Grand Slam tiga tahun setelah mencapai perempat final di Wimbledon. Dia sempat tertinggal 2-5 pada set pertama, sebelum menyamakan kedudukan menjadi 5-5, lalu memenangkan tie-break dengan skor 8-6.

Meskipun ia kalah pada set ketiga, seperti yang terjadi di babak pertama melawan petenis Tiongkok Wu Yibing (peringkat 102 dunia), dan di babak ketiga melawan petenis Prancis Arthur Rinderknech (peringkat 28 dunia), petenis Serbia itu berhasil memenangkan pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 26 menit di lapangan utama tanpa kesulitan berarti.

Djokovic berkomentar setelah pertandingan, “Ini adalah kemenangan lain setelah pertandingan yang berat,” sambil memuji penampilan lawannya yang lolos dari babak kualifikasi: “Roman memulai pertandingan dengan sangat baik; saya jarang merasa kalah dari pemain mana pun di garis belakang.”

Djokovic, yang sedang mengejar gelar Grand Slam ke-25-nya, berupaya meraih gelar kedelapannya di Wimbledon, sehingga menyamai rekor Roger Federer di turnamen bergengsi ini.

Petenis Serbia ini akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara petenis Kanada Félix Auger-Aliassime (unggulan ke-4) dan petenis Spanyol Alejandro Davidovich (unggulan ke-23), yang baru saja meraih gelar pertamanya di turnamen ATP di lapangan rumput di Mallorca menjelang dimulainya Wimbledon.