Petenis Serbia, Novak Djokovic, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan petenis Jerman, Alexander Zverev, yang menempati peringkat kedua dunia, dari babak perempat final turnamen tenis Beijing (500 poin), setelah mengalahkannya (2-1), pada hari Minggu, untuk memesan satu tempat di babak semifinal.

Djokovic, yang berusia 39 tahun dan menempati peringkat kesebelas dunia, berhasil membalikkan ketertinggalannya dari Zverev, yang sepuluh tahun lebih muda darinya, dengan memanfaatkan pengalamannya yang besar dan kemampuannya dalam menghadapi momen-momen krusial, untuk memenangkan laga meski menghadapi tugas berat melawan salah satu petenis terbaik dunia.

Bintang Serbia itu, yang meraih 24 gelar di empat turnamen besar, menampilkan permainan kuat yang memungkinkannya mengatasi kekalahan di set pertama dengan skor 4-6, sebelum menegaskan keunggulannya di set kedua dan ketiga dengan skor yang sama, dan mengakhiri harapan lawannya dari Jerman untuk melanjutkan perjalanannya di turnamen tersebut.

Zverev, yang menempati peringkat kedua dunia, memasuki laga dengan ambisi besar, berupaya melanjutkan hasil-hasil istimewanya dan bersaing memperebutkan puncak peringkat dunia, namun Djokovic berhasil menghentikan kemajuannya dengan mengandalkan pengalaman panjangnya di ajang-ajang besar.

Djokovic akan berjumpa di semifinal dengan petenis Rusia, Daniil Medvedev, yang menempati peringkat keenam dunia, yang lolos ke babak yang sama setelah mengalahkan petenis Argentina, Francisco Cerundolo, dengan dua set tanpa balas, dengan skor 7-6 (7-4) dan 6-3, sehingga para penggemar tenis menantikan laga sengit antara dua bintang paling menonjol dalam olahraga ini.