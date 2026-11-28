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Real Madrid mendapat pukulan telak dalam persaingan gelar juara di Spanyol.

Setelah meraih sepuluh kemenangan beruntun dalam pertandingan resmi, skuad bertabur bintang asuhan Jose Mourinho kalah 1-2 (0-1) dari Deportivo Alaves di hadapan para pendukung yang terperangah di Bernabeu. Hasil itu membuat mereka gagal menyamai perolehan poin pemuncak klasemen sekaligus rival abadi mereka, Barcelona, untuk sementara waktu.

Akibat kekalahan ketiga musim ini, Real Madrid bahkan turun ke bawah rival sekota Atletico, tim yang terakhir kali mengalahkan mereka pada 20 September.

Atletico sebelumnya menang 3-2 (3-1) di kandang FC Elche dan kini mengoleksi 34 poin, satu poin lebih banyak daripada Real. Barcelona (36) dan pelatih Hansi Flick akan menghadapi Deportivo A Coruna pada Minggu (pukul 16.15/DAZN).

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Jude Bellingham awalnya mendapat hadiah penalti

Toni Martinez (22) dan Angel Perez (61) menciptakan kejutan besar. Kylian Mbappe mencetak gol untuk Real (69), sementara Jude Bellingham mendapat kartu kuning kedua yang berujung kartu merah setelah melakukan diving di kotak penalti (88). Wasit Cesar Soto Grado awalnya memberikan penalti, tetapi setelah melihat tayangan ulang, ia mengubah keputusan itu dan menunjukkan kartu kuning kedua kepada bintang Real Madrid tersebut.

Wasit tampaknya menilai bahwa Bellingham terjatuh saat berduel dengan Nicolas Valentini dari Alaves tanpa ada tindakan dari pemain lawan.