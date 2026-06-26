Diumumkan 3 pertandingan baru di babak 32 besar Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan tiga pertandingan baru di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berakhirnya hari kedua babak penyisihan grup.

Hari pertama babak tersebut menghasilkan pertandingan antara Afrika Selatan (runner-up Grup 1) dan Kanada (runner-up Grup 2), yang akan digelar pada Minggu malam mendatang.

Gambaran babak 32 besar semakin jelas setelah hari kedua, dan pertandingan-pertandingan baru yang diumumkan FIFA adalah sebagai berikut:

Brasil (juara Grup 3) melawan Jepang (runner-up Grup 6) pada Senin malam mendatang.

Belanda (juara Grup 6) melawan Maroko (runner-up Grup 3) dini hari Selasa mendatang.

Amerika Serikat (juara Grup 4) melawan Bosnia dan Herzegovina (peringkat ketiga Grup 2) dini hari Kamis mendatang.

Meskipun 11 tim lainnya telah lolos ke babak kedua turnamen ini, mereka masih menunggu untuk mengetahui lawan mereka berikutnya, yang akan ditentukan dalam beberapa jam ke depan.

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