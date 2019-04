AC Milan menelan kekalahan kedua beruntun setelah Sampdoria memanaskan persaingan tempat Liga Champions di Serie A Italia dengan kemenangan 1-0 menyusul blunder Gianluigi Donnarumma. #MatchdayGoal #SampdoriaMilan #SerieA

