Laporan media mengungkap adanya langkah baru dari Real Madrid untuk merekrut pemain Spanyol, Rodri, gelandang Manchester City, di tengah keinginan pelatih Jose Mourinho untuk memperkuat lini tengah tim dengan transfer kelas kakap.

Dalam kaitan ini, surat kabar Spanyol "El Pais"menyebutkan bahwa Florentino Perez, presiden klub Los Blancos, telah yakin dengan ide merekrut Rodri, sementara diskusi saat ini berlangsung di dalam Bernabeu terkait durasi kontrak, antara 3 dan 4 tahun.

Terdapat sejumlah keraguan karena usia sang pemain yang telah mencapai 30 tahun, serta operasi lutut yang dijalaninya setelah cedera robekan ligamen anterior, tetapi mayoritas di dalam tubuh Real optimis dengan level fisik dan teknisnya usai masa pemulihan.

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Rodri sendiri berupaya membuka pintu bagi Real Madrid, terutama setelah ia menolak memperpanjang kontraknya dengan Manchester City, yang berakhir pada Juni 2027.

Jika ia tetap tanpa perpanjangan kontrak, ia akan mampu menandatangani kontrak dengan klub mana pun secara gratis mulai Januari mendatang, yang memberinya kartu negosiasi yang kuat jika ia memutuskan untuk pergi musim panas ini.

Keinginan Real Madrid untuk merekrut Rodri berawal dari tahun-tahun sebelumnya, setelah klub menolak untuk merekrutnya pada tahun 2018 seharga 20 juta euro, sebelum ia pindah ke Atletico Madrid lalu Manchester City.

Joni Calafat merupakan salah satu penentang utama transfer tersebut saat itu, sementara Rodri kini mendapat dukungan dari Mourinho dan Jose Angel Sanchez.

Mourinho meyakini bahwa penambahan Rodri akan memberikan lompatan besar bagi Real Madrid, dengan menganggap bahwa gelandang Spanyol itu, bersama unsur-unsur yang ada saat ini, mampu mengangkat tim ke level yang membuatnya lebih mampu bersaing dengan Paris Saint-Germain, Arsenal, dan Bayern Munich, di puncak sepak bola Eropa.