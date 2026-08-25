Wilco van Schaik menanggapi kehebohan yang muncul setelah pernyataannya tentang fasilitas di FK Bodø/Glimt. Direktur umum NEC itu menegaskan kepada De Telegraaf bahwa komentarnya, antara lain soal bak es, tidak dimaksudkan untuk merendahkan dan bahwa klub Norwegia tersebut sendiri menyikapi persoalan itu secara sportif.

Van Schaik pada Senin pagi menyampaikan kritik kepada De Gelderlander soal kondisi di Aspmyra Stadion. “Saya baru saja berada di ruang ganti, di sini serba campur aduk,” katanya, sebelum kemudian menceritakan bahwa Bodø/Glimt “hanya mengambil sebuah bak dari semacam toko bangunan” dan mengisinya dengan es.

Kata-kata itu memicu cukup banyak kritik, baik di Belanda maupun Norwegia. Seorang juru bicara Bodø/Glimt pada Senin siang dengan penuh keheranan menyatakan bahwa NEC sebelumnya tidak menyampaikan keluhan apa pun dan menegaskan bahwa bak yang sama juga digunakan saat Manchester City dan Inter bertamu.

Dari Norwegia, Van Schaik kini memberikan penjelasan. “Kami baru saja makan siang dengan direksi dan board FK Bodø/Glimt. Dalam pidato itu saya juga menyampaikan bahwa kami mengenali hal ini. Di tempat kami, para pemain tim lawan juga harus melakukan pre-preparation di lorong yang juga dilalui staf dan personel. Jadi, itu juga tidak ideal.”

Menurut Van Schaik, NEC justru melihat kesamaan dengan cara Bodø/Glimt menghadapi keterbatasannya. “Kami adalah klub yang serupa. Karena itu, kami senang melihat bagaimana mereka menyelesaikan tantangan dengan menaruh sebuah bak di ruang ganti. Tidak ada yang terganggu oleh itu atau merasa kecewa.”

Sang direktur pun membantah bahwa ia ingin merendahkan klub Norwegia tersebut. “Menyenangkan melihat itu seperti itu, dan lebih kepada rasa pengenalan ketimbang kami menganggap ini mengganggu atau tidak memenuhi keinginan kami. Siapa kami sampai bersikap merendahkan? Kami juga tahu keterbatasan kami sendiri.”

Menurut Van Schaik, kehebohan itu juga tidak menimbulkan kekesalan di kubu Bodø/Glimt. “Kami baru saja menertawakannya bersama. Mereka juga tidak mempersulit atau marah soal itu. Orang-orang FK Bodø/Glimt sangat menyenangkan dan terbuka.”

Van Schaik terutama melihat banyak kesamaan antara kedua klub, yang berusaha meraih sukses di Eropa meski memiliki keterbatasan. “Mereka juga berpikir begitu tentang kami. Kami punya banyak kesamaan sebagai klub kecil di Eropa. Jadi, juga soal keterbatasan, tetapi di tengah itu kami ingin menang dan membuat kejutan.”







