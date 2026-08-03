Marcel Schafer, direktur olahraga klub Jerman Leipzig, menjelaskan kebenaran tentang tercapainya kesepakatan dengan Real Madrid terkait transfer Jan Diomande, sembari menegaskan bahwa negosiasi belum sampai pada tahap penyelesaian kesepakatan.

Kisah Jan Diomande menyaksikan babak baru, setelah pemain tersebut tidak ikut bepergian bersama Leipzig ke Austria pada Sabtu lalu dengan alasan sakit, meski ia terus berlatih secara individu.

Marcel Schafer, direktur olahraga klub Leipzig, mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "Sky Sport Jerman" pada hari Senin ini terkait persoalan tersebut: "Jelas bahwa beberapa yang mengaku sebagai pakar pasar transfer beberapa hari lalu mengabarkan bahwa kesepakatan telah tercapai atau memberikan tanda dimulainya. Persoalannya sama sekali tidak seperti itu. Kami belum sampai pada tahap tersebut."

Petinggi tersebut juga berbicara tentang kontroversi seputar agen pemain, dengan mengatakan: "Terjadi perubahan agen pemain. Pihak kontak kami sekarang adalah Roc Nation, dan itulah yang dijelaskan Jan kepada kami secara tegas. Saya tidak mengira sebuah kesepakatan transfer akan gagal karena hal itu, jika memang ada transfer sejak awal."

Jadwal Diomande

Pemain tersebut bergabung dengan latihan Leipzig pada Senin lalu, setelah berakhirnya masa liburannya di Abidjan yang menyusul partisipasinya di Piala Dunia.

Pada hari yang sama, ia menjalani pemeriksaan medis dan menyelesaikan sebagian latihan bersama tim, yang terbuka untuk media dan para suporter.

Di balik layar, rumor terus berhembus mengenai dekatnya transfer dirinya ke Real Madrid, tanpa kesepakatan tersebut terselesaikan hingga saat ini.

Pemain itu kembali ke kompleks olahraga pada hari Selasa untuk berlatih bersama Leipzig, dan menyelesaikan sesi latihan pertama secara individu, sementara ia tidak tampil bersama tim selama sesi kedua.

Tampak masuk akal bahwa tim Jerman itu tidak ingin menanggung risiko apa pun di hadapan kemungkinan pemain tersebut mengalami cedera yang bisa mengakhiri kesepakatan sebesar ini.

Faktanya, Demichelis belum bertemu dengan pemain tersebut hingga saat ini, dan tidak berlatih di bawah arahannya selama hari-hari terakhir, melainkan pemain itu berlatih secara individu selama periode ini.

Krisis Agen

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", kesepakatan transfer Diomande juga terhenti karena kontroversi terkait para agennya, di mana gugatan yang diajukan oleh perusahaan Maxidel Management, agensi perwakilan Jan Diomande sebelumnya, terhadap agensinya saat ini Roc Nation, untuk saat ini menghambat penyelesaian transfer pemain Leipzig tersebut ke Real Madrid.

Sengketa mengenai komisi transfer ini sampai ke Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dan juga menimbulkan kondisi ketidakpuasan besar di dalam klub kerajaan, yang bernegosiasi dengan Roc Nation, sebuah perusahaan multinasional yang dimiliki oleh penyanyi rap Jay-Z, dan juga mewakili Vinicius serta Endrick, tanpa, tampaknya, memberi tahu klub kapan pun tentang adanya sengketa hukum yang berlangsung dengan Max Gradel, pemilik perusahaan Maxidel.