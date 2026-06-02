Direktur Eredivisie secara terbuka menyatakan dukungannya kepada para wasit

Dalam podcast De Bestuurskamer, Frank van Mosselveld membela profesi wasit di Belanda. Menurut direktur umum FC Groningen ini, wasit sangat kurang dihargai, terutama dari segi finansial.

Menjadi wasit di Belanda bukanlah pekerjaan penuh waktu, hal ini juga disadari oleh Van Mosselveld. ''Saya yakin bahwa pemain saya akan bermain kurang baik jika mereka berlatih dua kali, bukan sepuluh kali seminggu. Jika Anda lebih sering menghadapi situasi tertentu, saya rasa keputusan Anda juga akan menjadi lebih konsisten dan prediktabilitas keputusan pun akan meningkat.''

Raymond van Meenen, kepala urusan wasit KNVB, menggarisbawahi pernyataan Van Mosselveld mengenai korps wasit di Belanda. ''Saya setuju dengan itu.''

Direktur FC Groningen melanjutkan: ''Komponen lain adalah adanya dua puluh enam orang di lapangan sepak bola dan keempat orang yang memimpin pertandingan tidak dibayar sesuai dengan tanggung jawab yang mereka emban. Ini adalah hal yang harus kita perjuangkan dengan keras di sepak bola profesional.''

''Terutama jika dikaitkan dengan wasit muda berbakat, yang kini memimpin pertandingan tim seperti VV Katwijk dan Quick Boys dengan bayaran tiga puluh euro dan menerima berbagai kritik. Anda harus benar-benar seorang penggemar berat untuk ingin menembus ke level tertinggi,'' keluh Van Mosselveld, yang berharap wasit mendapatkan dukungan yang jauh lebih besar.

''Saya rasa kita semua wajib melihat tanggung jawab wasit sehubungan dengan bayaran yang mereka terima. Jika tidak, saya bisa membayangkan para wasit akan mundur dan memilih pekerjaan lain,'' kata pejabat asal Groningen itu.

Van Meenen menambahkan bahwa 'sudah banyak perubahan ke arah yang positif'. “Semua tiga puluh dua wasit berbayar di Belanda mendapatkan gaji di atas rata-rata. Bahkan jika mereka hanya memimpin pertandingan di Divisi Keuken Kampioen. Jika perlu, Anda bisa hidup dengan baik dari itu, saya sendiri adalah contohnya. Dibandingkan dengan dua puluh lima tahun yang lalu, gaji itu sekitar lima ratus gulden, jadi memang ada tren kenaikan.”