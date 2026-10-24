Max Eberl, direktur olahraga Bayern Munich, mengatakan bahwa klub akan berupaya lebih keras untuk melindungi pelatihnya, Vincent Kompany, dari kelelahan akibat bekerja secara berlebihan. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers hari Sabtu ini, menjelang laga melawan Freiburg besok di Liga Jerman.

Sejumlah laporan media Jerman sebelumnya menyebutkan bahwa kebiasaan pelatih asal Belgia itu bekerja selama berjam-jam, serta kurangnya waktu tidur yang didapatnya, mungkin turut menyebabkan gangguan kesehatan yang dialaminya baru-baru ini, yang akan membuatnya absen dari tim selama beberapa pekan menurut pernyataan Eberl.

Menanggapi pertanyaan yang berbunyi: "Apakah Bayern seharusnya turun tangan lebih awal untuk mencegah Kompany membuat dirinya terlalu lelah?", Eberl menyatakan: "Tentu saja, orang-orang bisa saja mencoba mencari seseorang untuk disalahkan, tetapi kenyataannya kami melindungi pelatih kami semaksimal mungkin. Ketika pelatih mengatakan bahwa ia merasa siap untuk menjalankan tugas-tugasnya, kami tidak bisa mengetahui perasaannya yang sebenarnya secara pasti, dan kami tidak bisa begitu saja mengatakan kepadanya bahwa kami tidak akan mengizinkannya melakukan itu."

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Ia menambahkan: "Kami memang sudah menjauhkannya dari pekerjaan selama dua hari, sebelum pertandingan melawan Arsenal, karena kami tahu ia terkena virus. Namun ia pulih dengan baik dan merasa dirinya baik-baik saja, dan pada titik itu menjadi sulit bagi kami untuk mengatakan kepadanya bahwa ia tidak diizinkan menjalankan tugas-tugasnya."

Ia melanjutkan: "Ia punya pendapatnya sendiri, dan itu adalah haknya untuk menyampaikannya. Ia ingin ikut serta dalam pertandingan, dan segala sesuatunya tampak baik-baik saja, serta ia merasa dirinya baik-baik saja. Ada sejumlah tanggung jawab pribadi dalam menyadari momen ketika seseorang harus berkata: aku tidak ingin melanjutkan ini, aku sudah tidak mampu meneruskannya. Dan saya rasa Vinnie adalah sosok yang luar biasa dan sangat pekerja keras... mungkin masyarakat kita telah kehilangan sesuatu dalam hal ini, tetapi masih ada orang-orang seperti dirinya yang dengan sederhana berkata: aku ingin menyelesaikan segala urusan, aku ingin bekerja."

"Sinyal Tubuh"

Eberl mengutip sebuah ungkapan tentang pentingnya memperhatikan sinyal-sinyal tubuh, dengan berkata: "Ada juga ungkapan yang bagus: jika kamu tidak mendengarkan sinyal-sinyal terlemah yang dikirim oleh tubuhmu, maka pada akhirnya tubuhmu akan berteriak. Dan itulah yang sayangnya terjadi, dan kita semua harus menghormati hal itu."

Direktur olahraga Bayern itu meminta agar semua pihak yang terkait diberi waktu yang diperlukan untuk menghadapi situasi tersebut, seraya menegaskan bahwa klub akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab, dan akan berusaha menjelaskan hal-hal yang belum jelas semaksimal mungkin.

Ia menambahkan: "Vinnie akan mendapatkan waktu yang ia butuhkan, dan kami akan berupaya lebih keras dari sebelumnya untuk melindunginya dari dirinya sendiri, jika boleh dikatakan demikian."

Ia menilai bahwa hal terbaik yang dapat dipersembahkan tim untuk pelatihnya, saat ini, adalah tampil dengan baik menghadapi Freiburg dan meraih hasil positif.



