Direktur Bayern Munich: Kami tidak menghadapi tekanan dalam urusan Olise

Christoph Freund, direktur olahraga Bayern Munich, menegaskan bahwa tidak ada tekanan waktu dalam urusan perpanjangan kontrak bintang timnya, Michael Olise, seraya menilai bahwa pemain sayap asal Prancis itu merasa sangat nyaman di klub Bavaria tersebut.

Freund mengatakan sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai masa depan Olise, dan apakah pembicaraan awal soal kontraknya memang sudah dimulai: "Michael telah membuat perkembangan yang luar biasa bersama kami, dan saat ini dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia".

Ia melanjutkan: "Kami sangat senang karena dia bermain untuk kami. Dia terikat kontrak hingga 2029, jadi tidak ada tekanan apa pun".

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Bayern Munich bergerak untuk menjauhkan Olise dari Real Madrid, dan Los Blancos memperkirakan hasil negosiasi

Direktur olahraga klub Bavaria itu menambahkan: "Dia (Olise) merasa sangat nyaman di Bayern Munich, dan kami selalu berkomunikasi dengannya. Dan seperti yang saya katakan, tidak ada tekanan waktu".

Freund tidak membenarkan maupun membantah dimulainya pembicaraan perpanjangan kontrak.

Laporan tentang negosiasi dini

Pernyataan Freund ini muncul setelah laporan dari jaringan "Sky Sport - Jerman", yang menyebutkan bahwa Bayern telah memulai pembicaraan penjajakan dengan Olise untuk memperpanjang kontraknya, dengan ketentuan pemain itu akan menjadi yang bergaji tertinggi di tim, melampaui Jamal Musiala.

Menurut laporan yang sama, Real Madrid menganggap bertahannya pemain itu di Bayern sebagai kemungkinan yang besar. Kontrak Olise saat ini tidak memuat klausul pelepasan.

Karl Heinz Rummenigge, anggota dewan pengawas Bayern, sebelumnya telah menunjukkan keyakinannya bahwa Olise akan bertahan, seraya menambahkan dalam pernyataan kepada situs "ran.de" bahwa ia berharap Harry Kane memperpanjang kontraknya dalam waktu dekat, "dan Michael menjadi yang berikutnya".



