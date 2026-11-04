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Dipuncaki Mbappe dan Diperkuat Yamal, Valverde Tembus Daftar Artileri Berat Eropa

AEK Athens vs Real Madrid
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Valverde persembahkan kemenangan untuk Los Blancos lewat gol di menit akhir

Gelandang Real Madrid asal Uruguay, Federico Valverde, melanjutkan ketajamannya dalam mencetak gol dari luar kotak penalti, setelah ia mencetak gol ketiga bagi timnya ke gawang AEK Athens, pada Rabu malam ini, dalam lanjutan laga pekan keempat Liga Champions.

Valverde mencetak gol lewat tendangan keras bagai roket, pada menit 90+2, mengantarkan timnya menang (3-2) di kandang lawan, sekaligus menegaskan kehadirannya di antara bintang-bintang paling menonjol di lima liga besar Eropa dalam urusan mencetak gol dari jarak jauh.

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Menurut statistik dari jaringan "Sofascore", Valverde masuk dalam daftar pemain yang telah mencetak lebih dari 10 gol dari luar kotak penalti bersama klub-klub lima liga besar Eropa selama tiga musim terakhir.

Daftar ini dipuncaki oleh bintang Real Madrid lainnya, pemain Prancis Kylian Mbappe, dengan torehan 17 gol, disusul oleh rekan senegaranya Michael Olise, winger Bayern Munich (15).

Berikut daftar lengkapnya:

  • Kylian Mbappe: 17 gol.
  • Michael Olise: 15 gol.
  • Lamine Yamal: 14 gol.
  • Harry Kane: 12 gol.
  • Hakan Calhanoglu: 12 gol.
  • Federico Valverde: 11 gol.

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